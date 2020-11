PSV-directeur wil een keurmerk voor veilige sportclubs

Als het aan Toon Gerbrands ligt, komt er een keurmerk voor veilige sportclubs. De PSV-directeur wil die kar zelf wel trekken. Zijn pleidooi komt op een moment dat grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport onder een vergrootglas ligt.

Elke club kan voor het predicaat ‘Veilige sportclub’ in aanmerking komen. Daarvoor moet een sportvereniging wel aan drie voorwaarden voldoen, zo stelt Gerbrands.

– de club moet een onafhankelijke vertrouwenspersoon hebben bij wie leden terecht kunnen;

– iedereen die op een club met kinderen werkt moet verplicht een VOG overleggen;

– bij een melding moet een stappenplan op maat klaar liggen.

“Mijn pleidooi heeft veel losgemaakt”, zo merkt Gerbrands. Hij lanceerde het idee tijdens een digitaal gastcollege in de week tegen de kindermishandeling. Deze en komende week ontvangt hij al de KNVB, de politie en keuringsinstantie Kiwa.

Sinds kort staat in de licentievoorwaarden van de KNVB dat iedere club een vertrouwenspersoon moet hebben. “Da’s mooi”, antwoordde Gerbrands. “Maar wie controleert dan of dat een onafhankelijk iemand is? En toen werd het stil.”

Gerbrands werd een paar jaar geleden geconfronteerd met oude misstanden bij PSV. “Ik heb de zes slachtoffers zelf gesproken en vooral geluisterd. Want zij moeten bepalen hoe het vervolgtraject er uit zou moeten zien. De politie, de GGZ of alleen maar een gesprek? Dat klinkt logisch maar er zijn ook clubs die bang zijn voor claims.”

Gerbrands doet een beroep op gemeenten om waar nodig bij te springen. Bijvoorbeeld door bij kleine(re) clubs een vertrouwenspersoon te faciliteren. Volgens André de Jeu van de VSG hebben 346 van de 355 gemeenten sinds kort een sportakkoord. Een onderdeel daarin is de ‘Positieve sportcultuur’ die over deze soort vraagstukken gaat.

Erik Lenselink van NOC*NSF vindt een keurmerk voor veilige sportclubs een goed idee. “Maar als we de sport veiliger willen maken, dan zijn er meer professionals nodig. Dan zal de overheid ook meer aan de sport moeten bijdragen dan nu het geval is.”

