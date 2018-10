Sponsorbijdrage voor deelnemers aan tapbier collectief

Sportclubs zijn voor 35 tot 40% afhankelijk van de kantine-inkomsten, en daarin weer van de inkomsten uit tapbier. Dus helpt Clubbier sportclubs aan een scherpe inkoopprijs. En zeker zo belangrijk, aan een sponsorbijdrage.

Na de start van een inkoopcollectief in ’t Gooi, start Clubbier door met het volgende collectief. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd… en hoe meer sponsor-euros voor uw club.

Tapbier

Sportclubs willen het liefste zo weinig mogelijk voor zaken zoals energie, onderhoud en inkoop betalen. Dus ook voor hun tapbier. En juist daar valt fors te besparen door collectief per regio in te kopen. Daarvoor heeft Clubbier afspraken gemaakt met AB InBev, de grootste brouwerij ter wereld. En deelnemende clubs kunnen toch autonoom blijven.

Geen onderscheid

Clubbier maakt geen onderscheid in type sport, dus alle sportclubs kunnen aan een collectief deelnemen. Tennis, voetbal, hockey of handbal, elke club die een lekker biertje tappen, is welkom. Het maakt ook niet uit of een club jaarlijks 25, 50 of 100 hectoliter tapbier verbruikt want Clubbier telt het verbruik van de deelnemende clubs gewoon op.

Sponsorbijdrage

En het is ook niet van belang of een club tapbier rechtstreeks of via een groothandel laat komen. Aan elke situatie is een mouw gepast en voor clubs verandert er niets, behalve dan de inkoopkorting. Want die wordt voor bijna elke club een stuk hoger. Bovendien betaalt Clubbier iedere deelnemende club een sponsorbijdrage op basis van het tapbierverbruik over het afgelopen jaar.

Berekening ter plekke

Clubbier komt bij u langs om transparant uit te leggen welke voordelen een collectief biedt. En als u weet hoeveel hectoliter u jaarlijks tapt, dan berekenen zij ter plekke hoeveel u kunt besparen.

En het is geen core business van het bedrijf, maar ook voor de inkoop van frisdrank helpt Clubbier. Uw club is in 9 van de 10 gevallen ook dan aanzienlijk goedkoper uit.

