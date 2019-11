Nee verkopen in de sportkantine is best moeilijk

Je zult maar achter de bar staan. Dan is het niet makkelijk om je 17-jarige teamgenoot die een pilsje bestelt ‘nee’ te verkopen. Terwijl het toch moet, want alcohol onder de 18 jaar is echt uit den boze.

Anderhalf jaar geleden schrok de gemeente Heusden. Mystery guests gaven aan dat jongeren onder de achttien bij de sportclubs rustig alcohol kregen.

Worstelen met aanpak

Jeugdwethouder Peter van Steen vermoedt dat veel clubs dat ook wel wisten. Zij zouden alleen worstelden met de aanpak van het probleem. De clubs kennen het schadelijke effect van alcohol. Maar zij weten ook dat de boetes kunnen oplopen van 1.360 euro tot uiteindelijk 5.400 euro.

Boetes gaan komen

Dat is voor de meeste clubs veel geld. “Heusden gaat o.a. jonge BOA’s inschakelen. De gemeente heeft nog geen boetes opgelegd, maar dat kan wel gaan komen. Heusden wil dat niemand jonger dan 18 jaar nog aan alcohol kan komen. Daarvoor moet hun gedrag en dat van de opvoeders veranderen via voorlichting, controle en wanneer nodig boetes.

Clubs open voor tips

De gemeente heeft alle voetbalclubs al bezocht. Van Steen was positief verrast door de manier waarop clubs soms zelf al aan de slag waren. Zij stonden bovendien open voor tips over een goede aanpak. “Zij nemen absoluut hun verantwoordelijkheid. En dat is vanwege allerlei dilemma’s niet altijd makkelijk.”

Ga je nee verkopen?

Ga je ‘nee’ verkopen als een bekende alcohol wil kopen voor jeugd die nog geen 18 jaar is? “Ook een dilemma zoals dit hebben wij besproken. Net als het feit dat het doorgeven van alcohol aan iemand die nog niet mag drinken strafbaar is.”

“Het is belangrijk om barpersoneel, leiders en coaches bewust te maken en hen te trainen. De gemeente gaat ook andere clubs opzoeken en proberen om ook daar ouders en verzorgers voor haar beleid te winnen.

