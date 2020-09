Kies ook voor de sportclub de juiste koelapparatuur

Vries- en koelapparatuur moet vaak 24/7 draaien omdat deze een grote waarde aan voedingsmiddelen bevat. Dus als een club wil gaan investeren in nieuwe apparatuur, is een aantal zaken van belang.

De nieuwste generatie koelapparatuur is steeds zuiniger. Door hier goed op te letten, kunnen sportclubs veel op hun energiekosten besparen.

1. Welk type koelapparatuur

Horeca-koelkasten met één deur zijn er in 360, 400, 600 of 700 liter. Kasten met twee deuren hebben 900, 1200 of 1400 liter inhoud. Die kunnen geventileerd of geforceerd koelen.

Geventileerde koelingen hebben een ventilator voor het verdelen van de koude lucht. Daardoor blijven de producten beter gekoeld. Geforceerde koelkasten hebben een losse verdamper en zijn het meest geschikt voor professioneel gebruik.

2. Dagelijks gebruik

Kijk goed naar het doel waarvoor de club de koeling wil inzetten. De temperatuur moet zoveel mogelijk gelijk blijven en niet boven de 7˚C uitkomen. Een belangrijk aspect is hoe vaak een koeling open gaat. Als een koeling 50 tot 100 keer per dag open gaat, kies dan voor een geforceerd model met temperatuurbehoud.

3. Energieverbruik

Let goed op de energielabels van A t/m G om te besparen op de energiekosten. Een oude G koelkast vervangen door een B apparaat kan al 80 procent energie schelen. Ook zelfdenkende regelaars van de temperatuur en kunnen flink energie besparen.

4. Prijs/kwaliteit verhouding

De kwaliteit bepaalt de prijs van een koeling of vriezer. Een Italiaans of Duits apparaat is meestal wat duurder dan een Chinese of Poolse koeling. Dat heeft te maken met het arbeidsloon en de gebruikte materialen.

Een witte koel- of vrieskast is vaak 15 tot 25 procent goedkoper dan een rvs-kast. Goedkope koelkasten en vriezers koelen en behouden de temperatuur vaak niet goed.

5. Onderhoud

Regelmatig onderhoud door een monteur houdt de prestaties van de apparaat op peil. Sluit voor onderhoud een contract met de leverancier. Maar je kunt ook simpel maar effectief regelmatig zelf schoonmaken. Een apparaat gaat langer mee wanneer de omgeving zoveel mogelijk stofvrij is.

Een vuile condensor vraagt al gauw 15 procent meer energie. Ook goede deurrubbers voorkomen hogere energiekosten. Als deze kapot zijn, is de temperatuur in de koeling al snel instabiel.

