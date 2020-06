Kantine vv Excellent gaat drie weken eerder open

Naast voorzichtig, maakt corona de mens ook creatief. Neem nou vv Excellent in Oploo. Die maakte een kroeg van de sportkantine en mag daarom drie weken eerder open.

Vv Excellent verhuurt in een constructie de kantine en het terras aan La Marmotte. De Brabantse club lift zo mee op de vergunning van de kroegeigenaar. Daardoor kan het clubhuis van de derdeklasser als café eerder open.

De gemeente Sint Anthonis en de Veiligheidsregio moesten de constructie wel eerst goedkeuren. Maar Excellent en La Marmotte gaan op 11 juni open. “Wij hebben dan drie weken voorsprong”, zo stelt voorzitter Jos Rutten.

“La Marmotte heeft een klein terras, dat van ons is 100m². Zo verdient Cremers meer en dat gunnen wij hem als sponsor. Want, zo stelt Rutten, wij doen het niet voor het geld. Wij kunnen nu leden binden.”

“Er is een verdeelsleutel maar vv Excellent ziet dit meer als een service voor de leden. Zo keert het echte samenzijn weer voor een deel terug. De animo om door te trainen tot eind juli wordt door de openstelling van het terras ook groter.”

Het terras is van donderdag tot en met zondag open, de kroeg van La Marmotte alleen op woensdag. “Natuurlijk zijn er extra kosten aan verbonden. Maar het is bij Excellent rendabeler dan een kroeg met de 1,5 meterregels”, zegt Cremers. “Ik had mensen moeten weigeren maar het hele dorp kan nu bij Excellent terecht.”

Voor Cremers is de verhuizing naar het clubhuis van vv Excellent ‘de enige manier om echt omzet te creëren’. “Ik weet nog niet hoeveel het gaat opbrengen, maar ik ben blij met de samenwerking.”

