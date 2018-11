Korfballers Stadskanaal willen alleen bouwvergunning

Kv Stadskanaal ’74 wil niet samen met anderen gebruik maken van de kantine in het nieuwe Noorderpoort schoolgebouw. Dat heeft de club in een brief aan de gemeente laten weten.

Korfbalvereniging Stadskanaal is bang voor teruglopende inkomsten omdat de beoogde kantine te ver van het korfbalveld ligt. De club bouwt liever een eigen clubhuis.

Minder inkomsten

Het nieuwe Noorderpoort gebouw staat in de buurt van de sportvelden van Stadskanaal. Het is de bedoeling dat meerdere sportclubs de kantine in dit gebouw gaan gebruiken. Maar de korfbalvereniging is bang voor minder inkomsten omdat de kantine te ver van het korfbalveld ligt.

En de afstand zou ook voor de jeugd minder veilig zijn. Daarom blijft de club liever het eigen clubgebouw als kantine gebruiken. “Wij vragen de gemeente Stadskanaal daarom of wij een eigen clubhuis mogen bouwen”, zegt voorzitter Atte van Haastrecht.

“Het is voor kinderen minder veilig om helemaal naar de nieuwe kantine te lopen. Bovendien zijn wij inkomsten misgelopen omdat wij geen eigen clubhuis hebben en leiden wij nu ledenverlies”, stelt Haastrecht.

Wij konden altijd uitstappen

De afspraak bij de bouw van het Noorderpoort gebouw was dat o.a. de korfbalvereniging kleedkamers en de kantine zouden huren. Het oude clubhuis van de club zou dan tegen de vlakte kunnen.

“Tijdens het voortraject is ons door de toenmalige wethouder toegezegd dat wij altijd uit konden stappen. Maar toen de plannen concreter werden, was dat ineens niet meer mogelijk.”

Alleen een vergunning

“Wij vragen geen honderdduizenden euro’s, wij willen alleen een vergunning voor het bouwen van een clubhuis. Wij willen ook gecompenseerd worden voor de inkomsten die we de afgelopen jaren zijn misgelopen en een huurverlaging in het Noorderpoortgebouw. Het water staat ons namelijk aan de lippen.”

De gemeente stelt een gesprek voor tussen sportwethouder Lian Veenstra en het bestuur van de club. “De gemeente kan dan haar denkrichting kenbaar maken”, zegt een woordvoerder. “En dan hopen wij wat verder te komen.”

