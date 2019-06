Gezamenlijke kantine voor SCS ’83 en sv Dedemsvaart

Zowel de leden van SCD ’83 als van sv Dedemsvaart spraken zich op 13 juni uit voor een gezamenlijke kantine. Met één bar, één kassa, één keuken en één opslag van de kantine-goederen.

Er moet een vorm gevonden worden om de exploitatie van de gezamenlijke kantine van SCD ’83 en sv Dedemsvaart goed te regelen.

Varianten

Met name voor het bestuur van sv Dedemsvaart is deze keuze teleurstellend. Dit bestuur had een voorkeur voor een omslachtige variant. Met een kantine met een SCD ’83 deel, een sv Dedemsvaart deel en een gezamenlijke kantine voor de club die ‘dienst’ heeft.

Keuze is goed

Het bestuur van SCD ’83 had vooraf geen voorkeur. “Want daarmee ben je als bestuur een adviserend orgaan van de leden en niet een uitvoerend”, zoals voorzitter Henk Kobes stelde.

Hij kan zich wel vinden in de pragmatische keuze van de meerderheid van de leden van SCD ’83. Die waren met 130 man sterk naar de BALV gekomen net zoals de leden van sv Dedemsvaart.

Overwogen beslissing

De leden hebben duidelijk de richting aangegeven waar de clubs met de accommodatie naartoe moeten werken. De besturen gaan nu overleggen welke vervolgstappen zij moeten gaan nemen.

“Wij moeten nu dus in elk geval een manier vinden om de exploitatie van de kantine te regelen. Misschien moeten wij dat wel gaan regelen via een stichting”, stelt sv Dedemsvaart voorzitter Alle Pijlman. Kobes wil niet op zaken vooruitlopen maar eerst eens de tijd nemen voor een overwogen beslissing.

Privatisering kleedaccommodatie

Hij geeft aan dat een nieuwe gezamenlijke kantine niet volgende week gerealiseerd zal zijn. “Ik ben mij er van bewust dat privatisering van de kleedaccommodatie wel een keer afgerond moet worden.”

“Nu de keuze van de leden bekend is, gaan wij daar eerst mee aan de slag. Een vervolgafspraak met de buren is nog niet gemaakt maar dat kan nooit lang duren”, zo besluit Kobes.

