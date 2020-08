Foodboxen als test bij FC Utrecht in de Galgenwaard

Bijna vijf maanden bleef het stadion van FC Utrecht leeg. Maar de poorten gaan nu weer open, met een gezondheidscheck aan de deur. En met foodboxen en veel lege ruimte op de tribunes.

Het is voor de profclubs een puzzel om de capaciteit van hun stadions zo efficiënt mogelijk te benutten. De trouwe seizoenkaarthouders krijgen in elk geval voorrang.

Bewuste keuze

FC Utrecht ontvangt op 1 augustus AZ in een leeg stadion Galgenwaard. “Dat is een bewuste keuze” zegt Stef van der Weide, manager veiligheid & operations. “Wij willen ook dit een keer testen. We spelen in augustus thuis tegen sc Heerenveen nog een oefenwedstrijd.”

“Dan laten we wel publiek toe, zo tussen de 5.000 en 6.500 toeschouwers. Maar ook in een leeg stadion zijn altijd nog zo’n 200 mensen aanwezig. Naast spelers en staf is dat veiligheidspersoneel, mensen van de tv en journalisten.”

Eerst de hoge tribuneplaatsen

Zowel bij FC Groningen als FC Utrecht krijgen de bezoekers een vaste zitplaats toegewezen. Zij moeten zich ook op een bepaald tijdstip bij het stadion melden. De in- en uitstroom van het publiek zal ook in stappen verlopen. FC Utrecht zal de fans die hoog op de tribune zitten als eersten toelaten.

Vooraf foodboxen bestellen

Bij FC Groningen kunnen supporters voordat zij het stadion betreden een beker koffie of een biertje kopen. FC Utrecht verkoopt zogeheten foodboxen die de fans vooraf kunnen bestellen en via een QR-code op kunnen halen.

Horecapersoneel komt ook op de tribune naar de toeschouwers toe met eten en drinken. “Wij gaan testen of wij deze manier van werken goed kunnen organiseren”, zo besluit Van der Weide.

