Nieuw biertje voor mannen én vrouwen van AB InBev

Bierbrouwers zoeken al jaren naar een biertje voor mannen én vrouwen. Maar tot nu toe bleek geen enkel biertje de heilige graal te zijn. Bier blijkt nog altijd een mannending te zijn.

Nicolas Bartholomeeusen (31), de kersverse CEO bij AB InBev, lanceert binnenkort een biertje voor mannen én vrouwen.

Cultuur

Bartholomeeusen is vanaf begin 2019 verantwoordelijk voor AB InBev in Nederland en daarmee voor bieren zoals Hertog Jan, Jupiler en Leffe. De ruim 500 medewerkers bij de brouwerij kijken volgens hem niet gek op van zo’n jonge directeur.

“Het zit in de cultuur van AB InBev om alleen te kijken naar de beste persoon voor de job. Ons bedrijf geeft ook jong talent kansen en ik ben echt niet de enige.”

Groei in alcoholvrij

De jonge Belg wil de biermarkt dit jaar eens flink opschudden. AB InBev is ’s werelds grootste brouwer en heeft in Nederland een marktaandeel van circa 20%. Wereldwijd is dat 30%. “Een stijging naar 30% is het doel dat wij ook in Nederland voor ogen hebben”, zegt Bartholomeeusen.

Hij wil meer alcoholvrije en speciale bieren op de markt brengen. “Want dat daar zit de groei, niet bij traditioneel pils en de 0.0-bieren sluiten aan bij verantwoord drinken.”

Vrouwelijke bierdrinkers

“Sommige van onze merken kunnen nog groeien. Ik denk aan Corona waarmee nog weinig tot geen zomerse acties zijn gedaan.” Maar de Belg wil focussen op de doelgroep vrouwelijke bierdrinkers terwijl vrouwen en bier een lastige combinatie is.

Brouwers hebben al vele ‘vrouwenbieren’ gelanceerd maar met weinig succes. Toch blijven brouwers zoeken naar een biertje voor mannen én vrouwen want de traditionele bierdrinker wordt in Europa schaarser.

Duurzaam biertje voor mannen èn vrouwen

De bevolking krimpt, dus er zijn steeds minder mannen van 18 tot 35 jaar. Hier komen de vrouwen in beeld die wereldwijd maar een op de vijf biertjes drinken. “Maar zij voelen zich niet altijd aangesproken door iets dat puur op hen is gericht. Zij willen gewoon een biertje voor mannen én vrouwen dat dus óók voor hen toegankelijk is”, stelt Bartholomeeusen.

“Wij komen daarom met een merk dat zowel mannen als vrouwen aanspreekt, ongeacht je geaardheid of je afkomst. Het wordt een merk met een sterke nadruk op duurzaamheid”, aldus Bartholomeeusen. Hij wil onder meer op sportclubs en festivals mikken om die boodschap uit te dragen.

Follow @Allesportzaken