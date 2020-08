Kantine van sv Meerssen volledig uitgebrand

De kantine van sv Meerssen is in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 augustus volledig uitgebrand. In het dorp en bij het bestuur heerst na deze gebeurtenis grote verslagenheid.

Grote blijdschap op 31 juli. Hoofdklasser sv Meerssen won op 31 juli met 2-3 uit tegen Roda JC . Maar de vreugde bleek van korte duur want binnen 48 uur sloeg het noodlot toe.

De kantine van sv Meerssen brandde

Het beveiligingsbedrijf belde een lid van het bestuur op 2 augustus, even na drie uur ’s nachts. Er zou een inbraak in de kantine aan de gang zijn. Maar het bleek al snel om een brand in de kantine van sv Meerssen te gaan.

Het bestuurslid alarmeerde de brandweer die direct uitrukte voor de brand in de kantine. Daarvoor kwamen meerdere voertuigen ter plaatse. Maar de kantine bleek niet meer te redden en ook de toegang naar de businessruimte en een kleedlokaal zijn verwoest.

Veel last van vandalisme

De voetbalvelden en de kantine van sv Meerssen liggen aan een afgelegen weggetje, omringd door bomen. Volgens bestuurslid Maurice van Kan heeft de club veel last van vandalisme. Er hangt vaak een groep van vijftien tot twintig jongeren rond en op het complex en de tribune.

In de afgelopen tijd is het omroephokje al eens vernield. Er is een hek opengeknipt en met scooters over het kunstgras gereden. Het bestuur van de club durft deze groep niet goed aan te spreken op hun gedrag.

Direct een inzamelingsactie

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Het nablussen nam nog enige tijd in beslag en de politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Daarvoor schakelt de politie o.a. een speurhond in.

Alle voetbalclubs in Maastricht zijn al direct een inzamelingsactie gestart. Het streefbedrag van 12.000 euro is al binnen 24 uur bereikt. De opbrengst is bedoeld om te helpen bij de wederopbouw van de kantine van sv Meerssen.

