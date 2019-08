Pokerhol ontdekt in voormalige sc Amstelwijck kantine

Burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht heeft de bovenverdieping van sc Amstelwijck gesloten. Hij legt de club een sanctie van zes maanden sluiting op omdat er een pokerhol is aangetroffen.

Voorzitter Wim Scharloo van sc Amstelwijck is verrast door de vondst. “Wij verhuurden de verdieping van het clubhuis aan een dartsclub maar dat bleek dus een dekmantel.”

Illegaal pokerhol

“Ik hoorde zes weken geleden dat de politie het clubhuis was binnengevallen”, vertelde Scharloo. “Ik heb de volgende morgen direct die pokertafels weg laten halen. Daarna bleef het stil tot ik twee weken geleden hoorde dat de burgemeester maatregelen wilde nemen.”

Volgens de gemeente organiseerde sc Amstelwijck in het pokerhol illegale toernooien met tientallen deelnemers. Ook schonk de club aan de bar sterke drank, iets dat bij sportclubs niet is toegestaan.

Stevig optreden

Burgemeester Kolff zegt met de sluiting de orde te willen herstellen. “Het is om meerdere redenen van belang om stevig op te treden tegen illegaal gokken. Er is geen controle of het spel wel eerlijk wordt gespeeld en of men minderjarigen wel weert.”

Kolff stelt ook dat illegaal gokken een hoger risico op gokverslaving met zich mee draagt. “Het kan bovendien criminelen en witwassers aantrekken vanwege het contante geld dat er in hun wereld omgaat.”

Ik kom er nauwelijks

Scharloo zegt nooit geweten te hebben waar zijn huurder mee bezig was. “Sinds de voetbaltak van de club in de zomer van 2016 is opgeheven, kom ik nauwelijks nog in het gebouw.”

“Omdat de vaste lasten voor het gebouw doorlopen, hebben wij zowel de boven- als de benedenverdieping verhuurd. Anders zouden de tennis- en de jeu de boules-tak voor alle kosten moeten opdraaien.”

