Duinrand S in Schoorl zit na brand zonder kantine

Een forse brand heeft de kantine van voetbalvereniging Duinrand S. in Schoorl volledig verwoest. Het vuur ontstond in de keuken die compleet als verloren moet worden beschouwd.

De brand brak in de nacht van de eerste op de tweede Kerstdag uit en sloeg over naar de kantine en de bar van Duinrand S. Beide ruimtes hebben rook- en waterschade opgelopen.

Allemaal verloren

“De kantineruimte is nog niet zo lang geleden door een aantal vrijwilligers volledig opgeknapt”, stelt een aangeslagen voorzitter Paul Ruis. “Zij hebben muurschilderingen gemaakt, steigerhouten tafels en een mooie bank. Die zijn allemaal verloren gegaan.”

Voorlopig geen voetbal

“Gelukkig zijn de kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat met alle prijzen en bokalen behouden gebleven. Wij hebben nu alleen geen honk meer”, aldus Ruis. “En omdat de stroom eraf ligt kan er voorlopig niet worden gevoetbald.”

“Wij houden rekening met kortsluiting maar de politie onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Zij zullen ook beoordelen of er misschien sprake is geweest van brandstichting.”

Bestuursoverleg

Duinrand S. heeft de nieuwjaarswedstrijd van 1 januari jl. moeten afblazen. Op 3 januari is er bestuursberaad over hoe het met Duinrand S. nu verder moet. Het seizoen start namelijk alweer in de loop van januari. “Maar het kon nog wel eens tot mei duren voordat wij alles weer op orde hebben”, zo besluit Ruis.

