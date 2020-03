S.V. Kampong deelnemer van de ‘Ik fiets’ campagne

Elke week bezoeken duizenden leden van Kampong de grootste sportclub van de provincie Utrecht. En velen komen al op de fiets. Kampong wil hen via de ‘Ik fiets’ campagne graag blijven stimuleren.

Kampong is daarmee voor de ‘Ik fiets campagne‘ de eerste in een reeks clubs die hier aandacht voor vragen. “Wij vinden het belangrijk om bij onze leden een gezonde leefstijl te promoten. Bijvoorbeeld door in ons clubhuis gezonde keuzes aan te bieden. En fietsen naar de club hoort daar ook bij”, aldus federatiemanager Ger Offringa.

S.V. Kampong plaatste al een groot aantal fietsrekken om de fiets makkelijk kwijt te kunnen. Nu is het zaak om die rekken ook goed gevuld te krijgen. Daarvoor zocht Offringa contact met de provincie Utrecht, De Fietsmeesters en de campagne ‘Ik fiets’.

Kampong maakt nu ook gebruik van de Ikfiets app. Deze registreert automatisch alle fiets-kilometers en geeft daarvoor spaarpunten. Die kunnen de fietsers dan verzilveren in de appwinkel. Fietsritjes van en naar de club leveren dubbele punten op. Op 7 maart kwam het promotieteam van de campagne de leden van Kampong enthousiast maken.

Voor de kinderen organiseerden De Fietsmeesters leuke activiteiten. Zoals fietsen met een Virtual Reality bril op, om veilig door de stad te leren fietsen. Ook was er een fietsenmaker om de kinderfietsjes een kleine onderhoudsbeurt te geven.

Alle jeugdteams van Kampong kunnen meedoen. Als zij vaker de fiets pakken om naar uitwedstrijden te gaan, kunnen zij daarmee leuke prijzen winnen. Na Kampong gaan ook clubs zoals De Zwaluwen, Vechtzoom en HKC met de campagne aan de slag. Via de campagne willen de partners minstens 10.000 inwoners van Utrecht vaker laten fietsen.

