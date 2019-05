JVC Cuijk stopt met topvoetbal op zondag

Met een bloedend hart stopt JVC Cuijk met voetbal op hoog niveau. De leden zien geen heil meer in het eerste zondagteam, zo bleek op 27 mei jl. “Veel spelers hebben ook al eieren voor hun geld gekozen.”

”De leden kozen ervoor om ermee te stoppen”, laat woordvoerder Theo Heiltjes weten. “De afgelopen zes maanden hebben wij zonder succes met sponsoren om de tafel gezeten.”

Proces van jaren binnen JVC Cuijk

“Dit is het resultaat van een proces van jaren want heel langzaam is de situatie verslechterd. Een half jaar geleden hebben wij bij het bestuur voor het eerst aangeven dat er wat moest gebeuren. Wij hebben 750 voetballende leden naar wie je ook moet kijken. Dus hebben wij op 27 mei besloten om van ons onbetaalde zaterdagsteam het eerste team te maken.”

Niet te betalen

Door de jaren heen is JVC Cuijk in het betaalde amateurvoetbal langzaam opgeklommen. Vorig jaar speelde het team nog bijna in de play-offs richting tweede divisie. “Maar het is maar goed dat dit niet is doorgegaan”, verzucht Heiltjes. “Want dat hadden wij helemaal niet kunnen betalen.”

“Om op hoog niveau te kunnen voetballen heeft JVC Cuijk 30 à 40.000 euro nodig. Voor het faciliteren van de spelers zoals shirts, ballen en busreizen naar uitwedstrijden. En daar zit betaling van de spelers nog niet eens bij.”

Minder leden en minder sponsors

Voor de meeste spelers van JVC Cuijk kwam de beslissing niet als een verrassing. “Velen hebben al eieren voor hun geld gekozen en zijn naar een andere club gegaan. De leegloop was al begonnen.”

“Voor ons is het pijnlijk om te stoppen en de KNVB voor 1 juni te vertellen dat wij niet doorgaan. Maar anders waren wij volgend jaar weer tegen dit dilemma opgelopen. Amateurclubs hebben steeds minder leden en sponsors maken ook steeds vaker andere keuzes. En dat moet je respecteren.”

