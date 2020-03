GeuzenMiddenmeer stelt jeugdtrainer op non-actief

De ouders van een jeugdspeler hebben bij het bestuur van GeuzenMiddenmeer een klacht ingediend. Deze klacht betrof een racistische uitlating van een trainer tegen de speler. De club heeft de trainer voorlopig op non-actief gesteld.

Het bestuur heeft de klacht al zelf onderzocht en beide partijen en enkele getuigen gehoord. Maar het verhaal van de ouders verschilt sterk van dat van de beklaagde trainer.

Trainer erkent de klacht niet

Het bestuur heeft ondanks het onderzoek, over deze zaak geen klaarheid kunnen krijgen. Wel is duidelijk dat de trainer de klacht zeker niet erkent. Het clubbestuur is daarom bij de KNVB te rade gegaan. De voetbalbond adviseerde het bestuur om de zaak aan de KNVB-tuchtcommissie of een wijkagent over te dragen.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de behandeling van dit incident via de KNVB te laten lopen. De KNVB heeft in het verleden namelijk vaker met zaken zoals deze te maken gehad.

De tuchtcommissie zal de zaak verder onderzoeken en daarover een uitspraak doen. Totdat de KNVB tot een conclusie is gekomen, zal GeuzenMiddenmeer dan ook geen mededelingen doen.

Parool artikel GeuzenMiddenmeer

Het bleek dat het Parool een artikel over deze zaak heeft geplaatst. Het bestuur van GeuzenMiddenmeer betreurt dat. “Wij hebben bewust nog niet met de leden over deze zaak gecommuniceerd. Omdat wij in afwachting zijn van de resultaten van het onderzoek trekken wij nog geen conclusies. Wij staan achter onze bestuursleden en beraden ons op eventuele stappen.”

“Voetbalclub GeuzenMiddenmeer heeft een lange traditie en iedereen is welkom op onze club. Wij hebben in het verleden gelukkig nooit eerder een klacht over racisme ontvangen. Maar als bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid naar onze spelers en trainers uiteraard serieus.”

Follow @Allesportzaken