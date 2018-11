Sv Den Hoorn bestuur geeft de jeugd het woord

SV Den Hoorn is met ingang van seizoen 2018/2019 met een jeugdraad gestart. Hierdoor wil de club in gesprek blijven met hun jeugd en nog beter te weten zien te komen weten wat er bij hen leeft.

In navolging van de KNVB is sv Den Hoorn met een jeugdraad gestart. Jeugdvoorzitter Robin Persoon wil via deze raad weten wat de jongeren op de club drijft.

Niet over maar met de jeugd

Persoon: “Door jongeren mee te laten praten en denken, weet je als bestuur beter wat er bij hen speelt. Door niet over maar met hen te praten, kom je te weten wat zij belangrijk vinden. Het is zinvol om hun input mee te nemen in de vorming van het (jeugd)beleid.”

“Via de jeugdraad wil het bestuur de band met de jeugdleden versterken. Maar de raad kan ook helpen om de sfeer op de club te verbeteren en leden te behouden voor sv Den Hoorn.”

Onderbouw en bovenbouw

De raad met spelers uit diverse teams komt verdeeld over twee avonden bij elkaar. Eerst kwam op 12 november de onderbouw aan bod, daarna was op 20 november het woord aan de bovenbouw. Aan de hand van een aantal stellingen kwam het gesprek al snel op gang.

Wat gaat goed op sv Den Hoorn? En voel je jezelf altijd veilig? Voel je jezelf altijd welkom en heb je het idee dat je fouten mag maken? De leden van de jeugdraad mogen alles roepen. En wanneer zij geen antwoord hadden dan was dat ook prima.

Even voorzitter

Op de vraag wat zij zouden veranderen als zij voorzitter van sv Den Hoorn zouden zijn, kwamen meerdere antwoorden. Er werd geopperd om een extra kunstgrasveld aan te leggen maar ook om van veld 1 weer een natuurgrasveld te maken.

De jongeren kregen als opdracht mee om bij alle teams de kinderen over de jeugdraad te informeren en punten voor het volgend overleg te verzamelen.

Jeugdraad is een pilot

De jeugdraad is een pilot. Zowel de jeugd als het bestuur van sv Den Hoorn moet er de toegevoegde waarde van inzien. Aan het eind van het seizoen wordt beoordeelt of de raad een succes is en wordt besloten om er al dan niet mee door te gaan.

