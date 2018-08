Jeugd is één avond per week baas in het clubhuis

Hoe maak je jongeren actief binnen de sportclub? Roeivereeniging Nautilus in Rotterdam laat de jeugd één avond per week het clubhuis overnemen. Handige tips voor andere sportverenigingen.

Bij Roeivereeniging Nautilus in Rotterdam zijn jeugdleden op één avond per week de baas van het clubhuis. Een vaste groep jeugdleden organiseert dan alles van het begin tot het eind.

Participatieladder

Nautilus maakt gebruik van de ‘Jeugd participatieladder’. Dat is een tool voor sportverenigingen om inzicht te krijgen in de mate waarin de club de jeugd actief betrekt. Aan de hand van deze ladder kun je als club zien waar je staat en waar je naar toe wilt.

Bij Nautilus draait alles om de vrijwillige inzet van de 500 leden waarvan 40 jeugdleden. Alle jeugdleden 12 jaar of ouder. Lid zijn van Nautilus is meer dan roeien alleen, het is ook een gezellige en sociale vereniging.

De jeugdleden helpen mee bij de Bedrijvenregatta, assisteren bij de WK en zijn de ‘stuur’ bij de volwassen ploegen. De gevorderde jeugd geeft instructie. En bij Nautilus organiseert een actieve groep jeugdleden elke donderdagavond iets voor de jeugd in het clubhuis.

De jeugdavond

De vaste jeugdavond is ontstaan op initiatief van de jeugd zelf. Volwassenen mogen op donderdagavond wel in het clubhuis zijn maar zich nergens mee bemoeien. Het bestuur houdt een oogje in het zeil maar vijf oudere jeugdleden hebben de leiding.

Zij regelen extra vrijwilligers als die nodig zijn maar ook de inkoop en de communicatie. Zij maken hun eigen begroting en leggen die ter goedkeuring voor aan het bestuur. Vervolgens krijgen zij een eigen budget waarbinnen zij hun eigen besluiten kunnen nemen.

Elke week op de vaste donderdagavond kookt en eet een groep jeugdleden van 15 jaar en ouder met elkaar. Maar ook de jongere jeugd komt aan de beurt, bijvoorbeeld met een pannenkoekenmiddag.

Minder uitval jeugd

Nautilus is een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en vrienden worden voor het leven. Het hele jaar door zijn er roeikampen en filmavonden maar ook wekelijks eten op de club, een kerstgala en Sinterklaas.

Het bestuur hoeft daar weinig aan te doen omdat de jeugd alles zelfstandig regelt. De jongeren voelen zich daardoor thuis en haken als lid minder snel af. Een paar tips voor de verankering van deze manier van werken in het verenigingsbeleid:

• sta open voor de ideeën van de jeugd;

• geef hen de vrijheid om deze uit te voeren zodat zij zich mede-verantwoordelijk voelen voor het resultaat;

• via de subsidieregeling Sportimpuls wordt financiële ondersteuning gegeven ter bevordering van sport en beweging. Onderzoek of de club hiervoor in aanmerking komt en gebruik de vergoeding voor extra activiteiten voor de jeugd.

