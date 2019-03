ITL tennis wil een maatschappelijke rol in de wijk

Op 1 maart jl. heeft ITL Tennis in Lelystad vijf nieuwe tennisbanen in gebruik genomen. De club gaat met Sportbedrijf Lelystad samenwerken om deze banen ook open te stellen voor niet-leden.

ITL tennis in Lelystad vindt dat tennis meer moet worden ingezet om kwetsbare groepen te helpen. Maar de club wil vereenzaming ook meer tegengaan.

Smashcourt banen ITL tennis

“De toplaag van de tennisbanen had na 12 jaar bespeling zijn beste tijd gehad”, vertelde ITL-voorzitter Matthijs Kamp. “In de ledenvergadering van december 2018 is daarom besloten om afscheid te nemen van het kunstgras. De vervangende smashcourt banen zijn bijna het hele jaar door te bespelen.”

Maatschappelijke rol

De club is de afgelopen jaren ook steeds duurzamer geworden. Zo is in 2018 de baanverlichting al vervangen door LED-verlichting. Maar ITL wil ook meer een maatschappelijk rol gaan spelen.

Tijdens de volgende ledenvergadering zal worden voorgesteld om het park nog dit jaar rookvrij te maken. “ITL gaat in de kantine ook meer gezonde producten aanbieden. Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk om een gezonde leefstijl voor onze gasten en leden te stimuleren”, aldus de voorzitter.

Club tegen vereenzaming

“Een goede accommodatie is voor leden belangrijk om lid te blijven”, stelt Jolijn van Valkengoed van het Sportbedrijf. Het sportbedrijf wil het sportbeleid van de gemeente intensiever gaan ondersteunen. “Sport en bewegen moet vaker worden ingezet voor kwetsbare doelgroepen, integratie en tegen vereenzaming”, aldus Van Valkengoed.

Met de wijk

ITL en het Sportbedrijf gaan in 2019 een programma samenstellen dat zowel bij de club als bij de wijk past. “ITL heeft een mooi park dat dicht tegen een woonwijk aan ligt. Bewoners vroegen of het Sportbedrijf niet meer voor de sport in wijk kon doen.”

“Dat was een vraag waar wij als tennisvereniging nog niet zo over hadden nagedacht”, zegt Kamp. “Daarvoor gaan wij o.a. met de wijk samen een plan uitwerken.”

