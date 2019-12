VNG: OZB kortingswet voor clubs lastig uit te voeren

Het leek zo’n sympathiek idee. Je geeft o.a. sportclubs een OZB korting. In 2018 nam de Tweede Kamer een wet aan, zodat gemeenten die mogelijkheid kregen. Maar die OZB kortingswet blijkt eigenlijk niet uit te voeren.

“De OZB kortingswet blijkt bijna niet uit te voeren”, zo stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG ).

Gemeente Hattem

Penningmeester Bert Bergman van biljartvereniging DOS vroeg de gemeente Hattem om vermindering of zelfs kwijtschelding van de OZB. “Onze club altijd de eigen broek op kunnen houden”, vertelde hij aan de gemeenteraad. “Maar de afgelopen twee jaar draaien wij verlies. Vorig jaar was dat 6.000 euro en na bezuinigingen is dat nog 2.000 euro.”

Woningtarief

Over het algemeen is het ozb-tarief over niet-woningen hoger dan het tarief over woningen. Bedrijven en clubs betalen nu een niet-woning tarief over hun pand. Het ‘Amendement Omtzigt‘ stelt gemeenten in staat om clubs met het woningen-tarief te belasten.

“Wij zouden dus het lage tarief kunnen rekenen”, legt wethouder Hospers uit. “Maar de VNG adviseert ons om dat, vanwege de juridische haken en ogen, niet te doen. De OZB kortingswet is er dus, maar wij passen ‘m niet toe.”

Niet duidelijk

“De wet maakt niet duidelijk wie wel gebruik mag maken van dit lage ozb-tarief en wie niet”, stelt de VNG. Die is bang dat gemeenten die deze wet gaan toepassen, in rechtszaken gaan belanden.

“Voor je het weet moet je veel meer partijen korting gaan geven”, zegt VNG-woordvoerster Esther Verhoeff. Wethouder Hospers geeft aan dat deze regeling Hattem al snel 80.000 euro per jaar zou gaan kosten.

Sleutel inleveren

Bv DOS kan dit niet-woningen tarief niet meer betalen. “Dat komt neer op twee maanden van onze contributie. Deze OZB kortingswet is voor ons een mooie stap in de richting van een oplossing.” Hij denkt dat de biljartclub nog zo’n drie jaar kan overleven en dan de sleutel moet inleveren.”

“Wij hopen dat er een aanpassing van de wettekst komt”, zegt Verhoeff. En Hospers wacht die duidelijkheid eerst af. “Daarna kunnen wij de discussie gaan voeren of Hattem er gebruik van willen maken. Maar tot die tijd hanteren wij dus het niet-woningen tarief.”

