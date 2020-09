Westland zet wensen sportclubs op een rijtje

Wethouder Pieter Varekamp laat de wensen van de sportclubs in de diverse kernen op een rijtje zetten. Dit zegde hij op 7 september toe aan een raadscommissie van de gemeenteraad van Westland.

Onderwerp van gesprek was het visiedocument van drie samenwerkende sportverenigingen in de Lier. Varekamp erkende eerder al dat LTC ’t Loo knijp zit en zelfs een wachtlijst kent. “Maar de urgentie van de tennisclub geldt niet tevens voor kv Valto en hc Odis”, aldus Varekamp. Daarmee lijkt de wethouder de samenwerking van de clubs uit elkaar te willen trekken.

In hun visiedocument opteren de drie clubs voor een nieuw gezamenlijk sportpark. Daartoe zou de gemeente de grond van een naburig tuinbouwbedrijf moeten aankopen. Maar dat gaat miljoenen euro kosten. “En hoe zet je die uitgave af tegen de ambities van andere sportclubs in de gemeente Westland”, stelde Varekamp.

De wethouder reageerde positief op een verzoek van fractieadviseur Maxim van Ooijen. Varekamp laten een inventarisatie maken van alle wensen van de clubs. De gemeenteraad kan dan een goede vergelijking maken bij de behandeling van de begroting.

