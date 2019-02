Integratie in sportverenigingen blijkt niet af te dwingen

Op 15 februari 2019 verdedigt Michel van Slobbe zijn proefschrift ‘Onder ons’. Hij bestudeerde ‘gevestigden vs. buitenstaanders relaties’ in een sportclub en de wens voor integratie van de gemeente.

Utrecht drong aan op integratie van etnische groepen en de leden van een club. Dit was goed bedoeld, maar zette de verhoudingen tussen de groepen in de club en in de wijk op scherp.

Sociale behoefte

“Het ‘onder ons’ willen zijn, is een niet te onderschatten sociale behoefte. Dat geldt in het bijzonder voor leden van sportclubs die zich vrijwillig verenigingen en inzetten voor de leden in de eigen groep”, zo constateert Van Slobbe.

In zijn proefschrift ‘Onder ons’ laat hij zien wat er gebeurt als de overheid integratie van groepen probeert af te dwingen. Hij beschrijft daarvoor de ontwikkelingen bij een amateurvoetbalclub in de multiculturele wijk Overvecht in Utrecht.

Goed bedoeld

De gemeente wilde de noodlijdende vereniging en haar functie versterken. Daarom drong Utrecht er op aan etnische groepen en de bestaande leden van de club te integreren. Dit was weliswaar goed bedoeld maar zette de verhoudingen tussen de diverse groepen zowel in de club als in de wijk op scherp.

Van Slobbe stelt dat het voor overheidssturing in de maatschappelijke verhoudingen tussen etnische groepen, goed is om oog te hebben voor het gevestigden vs. buitenstaanders perspectief.

Gevoelig evenwicht

De machtsbalans tussen de verschillende groepen in een vrijwilligersorganisatie is vaak een precair evenwicht. Ambitieuze interventies van de overheid kunnen die balans met alle gevolgen van dien verstoren.

Dit roept volgens Van Slobbe dan ook de vraag op of het naast elkaar laten bestaan van ‘onder ons associaties’, en die ook faciliteren, niet een betere optie is dan geforceerde integratie. Michel van Slobbe is als docent/onderzoeker verbonden aan de afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

