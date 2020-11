Instituut Sportrechtspraak ISR onder vuur na klachten

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) ligt onder vuur. Tegen de organisatie, die sinds 2003 belast is met het tuchtrecht in de sport, is een aantal klachten ingediend.

Ex-turnsters en een moeder van een minderjarige sporter zijn in (beroeps)zaken verwikkeld. Die gaan o.m. over procedurefouten, te weinig transparantie en schending van privacyregels.

Feiten zijn cruciaal

Een van de klaagsters schrijft dat ISR in een rapportage de naam van een verkeerde trainer gebruikt. Zij vraagt zich af hoe het instituut zo’n fout kan maken in een onderzoek waar juist de feiten cruciaal zijn.

Een andere klacht gaat over het niet uitvragen over incidenten, ‘de essentie van de zaak’. “Het is noodzakelijk dat de juiste informatie op papier komt. Hoe kan ik nou nog vertrouwen hebben in dit instituut en in de vervolgstappen?”

Fouten, onvolledig en slordig

In een andere brief staat: “Ik heb het rapport pas ontvangen nadat sprake was van een tuchtrechtprocedure. Het verslag bevat veel fouten, is onvolledig en slordig samengesteld.” Dezelfde klaagster hekelt ook de wijze waarop met haar, destijds negenjarige dochter, is gesproken. “De expliciete en vaak suggestieve vragen hebben alleen maar tot meer angst geleid.”

Geen inhoudelijke reactie van het ISR

Bij het ISR, dat inhoudelijk niet wil reageren, zijn thans 70 sportorganisaties aangesloten. Daaronder zijn 66 door NOC*NSF erkende sportbonden. De meldingen die binnenkomen houden doorgaans verband met (seksuele) intimidatie, doping en matchfixing.

Begin november ontstond ook al commotie rond het ISR. Een ‘ordemaatregel’ tegen turncoach Vincent Wevers is namelijk onverwacht versoepeld. En dat terwijl er tegen de bondstrainer een onderzoek loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag.

ISR overstelpt met nieuwe zaken

Het ISR heeft slechts twee betaalde krachten en wordt momenteel overstelpt met nieuwe zaken. Zo bracht de KNGU onlangs 63 meldingen aan. Dit is het gevolg van de vele getuigenissen over fysieke en geestelijke mishandeling. Deze kwamen los nadat voormalig bondscoach Gerrit Beltman toegaf jarenlang over de schreef te zijn gegaan.

