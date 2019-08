Wespenplaag op sportclubs is enigszins te bestrijden

De eikenprocessierups bezorgt sportclubs geen overlast meer, maar er is een wespenplaag op komst. Nu is nog maar 10% van het aantal verwachtte wespen actief maar de andere 90% is onderweg.

Voor sporters die er allergisch voor zijn, kan een wespensteek gevaarlijk zijn. Maar hoe hou je wespen een beetje uit de buurt van het clubhuis?

Allergische reactie

Zo’n 170.000 Nederlanders zijn allergisch voor wespen. Die mensen kunnen kort na een steek in een anafylactische shock raken. Dit is een heftige reactie die zonder snelle behandeling fataal kan zijn.

Iemand met zo’n shock moet snel adrenaline geïnjecteerd krijgen via een zogeheten auto-injector. Die verlicht de ergste symptomen maar tijdelijk, dus bel direct na injectie de huisarts of 112 voor verdere behandeling.

Een auto-injector is op recept van de huisarts verkrijgbaar en de zorgverzekeraar betaalt de kosten doorgaans via de basisverzekering.

Slaan helpt niet

Wespen kunnen nogal opdringerig zijn. En er zijn mensen die daar niet goed tegen kunnen en soms zelfs in paniek raken. De ervaring leert dat naar wespen slaan niet helpt. Sterker nog, daar worden wespen alleen maar agressiever van. Ze scheiden dan vaak zelfs een stofje uit dat andere wespen aantrekt.

Wespenplaag uit de buurt

Gelukkig zijn er een aantal manieren om een wespenplaag een beetje uit de buurt van het clubterras te houden:

– zet bijvoorbeeld ver uit de buurt van mensen, een bakje met iets zoets neer. Leidt de beestjes vooral naar een plek waar geen mensen komen;

– er zijn ook geuren waar wespen een hekel aan hebben. Zet bijvoorbeeld een schaaltje met kruidnagel, azijn of gesnipperde ui op het terras;

– hang op de club één of meer nep-nesten op. Zo’n nest heet ook wel een ‘waspinator’, ‘wespenverjager’ of ‘wespenzak’. Wespen zien dit als een nest van een ander wespenvolk en blijven er zeker zes meter bij uit de buurt.

