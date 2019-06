Processierupsen kosten vv Rigtersbleek 5.000 euro

Processierupsen kruipen over de velden van vv Rigtersbleek. En de beestjes laten hun haren achter op het terras. De club heeft nu een bedrijf ingeschakeld om de nesten te verwijderen want Enschede doet het niet.

Door het onstuimige weer is de overlast van eikenprocessierupsen snel toegenomen. Door de harde windstoten zijn er namelijk veel nesten uit bomen gewaaid.

Gemeente Enschede doet niets

“Dat kost ons zo’n 5.000 euro maar Enschede doet er niets aan dus we hebben geen keus. En over een week is hier een G-toernooi”, zegt vice-voorzitter Hans Vossensteyn. “Wij moeten dus wel want we willen die kids wel een leuk evenement bezorgen.

“De gemeente adviseerde om de kinderen maar in een trainingspak te laten spelen, met een pet op. Dat geloof je toch niet”, zegt Vossensteyn. “De medewerkers van het bedrijf dat de processierupsen verwijdert zijn wel een week bezig. Er staat hier zelfs een boom met 35 nesten.”

Lint om de bomen

“Vv Rigtersbleek is al jaren bezig en heeft er nu genoeg van”, zegt voorzitter Sara Nijenhuis. “Er gaat nu een brief naar de gemeente. Wij bellen de gemeente en sportbedrijf Sportaal steeds met de vraag zij de nesten willen laten verwijderen.”

“Dan komt er iemand een lint om de bomen knopen die daarmee ‘het gemeentelijke beleid’ volgt. Dat is volkomen zinloos want die staan vlak naast het veld waarin de rupsen rondkruipen”, legt Vossensteyn uit.

Niet houdbaar meer

De brandharen van de processierupsen waaien ook het terras van de kantine op. Daar komen zij op de armen van bezoekers terecht. En Rigtersbleek biedt dagelijks ook kinderopvang en dagbesteding op het complex dus de huidige situatie is zo niet houdbaar”, stelt Nijenhuis.

“Wij hebben besloten om zelf maar iemand te laten komen die de nesten opruimt. Er zijn namelijk al ouders die hun kinderen thuis houden. Dat geld hadden wij liever aan andere activiteiten besteed.”

