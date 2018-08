Een wespensteek voorkomen en/of behandelen

Van wespen hebben wij vooral in augustus last. Een wespensteek kan een allergische reactie veroorzaken die het beste direct kan worden behandeld. Maar een steek voorkomen is natuurlijk nog beter.

Als u wespen uit de buurt van het terras van de club wilt houden, dan kan het nuttige zijn om iets met é é n of een paar van de volgende tips te doen.

Tips tegen een wespensteek

Een wespensteek kan iemand lang last bezorgen. Het is beter om een steek te voorkomen dan er een te genezen, dus daarom een paar tips om wespen uit uw buurt te houden:

• zet een schaaltje met kruidnagel, azijn of een gesnipperde ui op tafel;

• snijd een sinaasappel of citroen doormidden en steek er kruidnagels in;

• wespen houden niet van rook. Een paar aangestoken stokjes wierook houdt wespen goed weg;

• geluidsapparatuur met ultrasoon geluid houden wespen ook op een afstand

Voorzorgsmaatregelen

Dek eten en drinken buiten goed af en laat kinderen niet zonder toezicht buiten eten. Gebruik bij voorkeur geen parfums, zepen en huidverzorgingsproducten want deze trekken wespen aan. Vermijd plaatsen met veel wespen en laat een wespennest door een deskundige verwijderen.

Roep direct hulp in via 112 als iemand na een steek ademhalingsproblemen krijgt. Bel ook direct 112 als u, of iemand anders, na een wespensteek onwel wordt of het bewustzijn dreigt te verliezen. Deze symptomen ontstaan vrijwel altijd binnen een kwartier na de steek.

Zelf iets doen

Er is zelf best iets te doen als iemand door een wesp is gestoken. Zuig bijvoorbeeld het wespengif snel uit de plaats van de steek en spuug het gif uit. Koel de steekplek goed af met natte doeken of een koelelement. En neem contact op met de huisarts als het volgende is gebeurd:

• u bent gestoken in uw neus, mond, hals of tong;

• na de wespensteek ontstaan zwellingen op andere plaatsen dan waar u gestoken bent;

• u krijgt last van jeuk over uw hele lichaam en of een rode huiduitslag;

• u krijgt koorts of er zijn andere verschijnselen waarover u zich zorgen maakt.

