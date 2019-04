Forse inkrimping aantal sportparken in Venlo

Venlo heeft over tien jaar nog maar negen sportparken. Door fusies zal ook het aantal voetbalclubs afnemen tot acht, waarvan er vijf ongeveer 1.000 leden zullen hebben. Dit schetst het gemeentebestuur van Venlo.

Er worden minder kinderen geboren die minder vaak bij een club zullen gaan sporten. Tussen 2015 en 2017 verloren de veertien voetbalclubs in Venlo samen 412 leden.

Onbespeelde velden

Elke voetbalclub heeft een eigen accommodatie waardoor nu gemiddeld 14 velden onbespeeld blijven. Dat aantal zal in 2030 zijn opgelopen naar 22 à 30 velden. Alleen FCV Venlo heeft te weinig capaciteit. De clubs moeten jaarlijks wel zo’n 3.400 euro huur betalen voor de velden die niet in gebruik zijn. Daarnaast moet de gemeente deze velden à 10.000 euro per veld onderhouden.

Schaalvergroting noodzakelijk

De financiële situatie van Venlo is zorgelijk. De clubs moeten daarom rekening houden met hogere tarieven en lagere subsidies in de toekomst. Clubs met steeds minder spelers, vrijwilligers, bestuurders en inkomsten zullen ook steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden.

Het gemeentebestuur vindt daarom dat schaalvergroting noodzakelijk wordt. De vrijwillige fusie van VHC (Venlo), THC (Tegelen) en HCB (Blerick) is daarvan een goed voorbeeld. De clubs verhuizen naar sportpark Vrijenbroek en worden een club met 1.800 leden.

Zes grote sportparken

Na het vertrek van VHC en HCB is een puzzel ontstaan voor de invulling van hun huidige sportpark. De gemeente stuurt er op aan dat er zes sportparken met grote clubs overblijven waar meerdere sporten beoefend worden. Er zullen in Venlo in de toekomst hooguit nog drie kleine(re) sportparken gaan resteren.

