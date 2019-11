Steeds meer sportclubs huren betaalde krachten in

“Het is bijna een bedrijf”, zegt Jans Pijbes van Kampong in Utrecht. De grootste hockeyclub van Nederland heeft 3.300 leden, 500 vrijwilligers, 200 teams, 9 velden, 1 verenigingsmanager en een aantal betaalde krachten.

In hun doorlopende zoektocht naar helpende handen, huren clubs steeds vaker betaalde krachten in. Is dat noodzakelijk of onwenselijk?

Betaalde krachten

Pijbes noemt zichzelf ‘spin in ’t web’. “Ik moet ervoor zorgen dat de vereniging draait zoals het hoort.” Met een aantal collega’s draagt hij zorg voor de ledenadministratie, de communicatie en de financiën. “Dit werk kunnen vrijwilligers niet meer alleen doen, daar is de club echt te groot voor.”

“Veel hockeyverenigingen willen weten hoe wij de boel hier organiseren. Dat zijn vaak groeiende clubs die het werk niet meer alleen met vrijwilligers gedaan krijgen. Het omslagpunt ligt zo rond de 2.000 leden”, stelde Pijbes vast. “Grotere clubs gaan met betaalde krachten werken.”

Bij dergelijke grote clubs is dat pure noodzaak. Bij kleinere clubs woedt vaak nog de discussie of het wel wenselijk is om mensen te betalen. En veel clubs hebben het geld niet voor betaalde krachten.

Verwachtingspatroon

“Het verwachtingspatroon van leden is ook aan het verschuiven”, stelt Pijbes. “Mensen betalen contributie en vinden dan maar dat alles bij de club geregeld moet zijn. Zij verwachten waar voor hun geld.”

Hij begrijpt de weerstand bij veel clubs wel tegen het inhuren van betaalde krachten. “Bij een kleinere club is de binding van de leden groter dan bij ons. Dat is een voordeel bij het vinden van vrijwilligers en voor een grote club lastiger.”

Enorme economische waarde

Vrijwilligers vertegenwoordigen een ook enorme economische waarde. Dit blijkt uit de ‘Rapportage sport 2018’ van het SCP. “Uitgaande van een 40-urige werkweek zouden er bij clubs omgerekend bijna 54.000 fte’s werken. Als je die allemaal zou moeten betalen, dan steeg de contributie tot grote hoogte. Dus dankzij de onbetaalde inzet van al die vrijwilligers, bespaart een clublid zo honderden euro’s per jaar.”

