Informatieplicht verduurzaming voor sportclubs

Buitensportclubs hebben vanaf 1 juli as. een informatieplicht om te laten zien wat zij aan energiebesparing doen. Van de overheid moeten grootverbruikers namelijk nog energiezuiniger worden.

Grootverbruikende sportclubs in Nederland die niets aan energiebesparing doen, kunnen binnenkort een boete tegemoet zien.

LED en isolatie

Al een paar jaar roept de overheid op om zuiniger met energie om te gaan, om de uitstoot van CO 2 terug te dringen. Clubs kunnen bijvoorbeeld de verlichting in het pand door energiezuinige ledverlichting vervangen of het clubhuis en de kleedkamers beter isoleren.

Maar die verduurzaming gaat kennelijk niet snel genoeg. Vanaf 1 juli wordt grootverbruikers daarom verplicht om op te geven welke besparingsmaatregelen zij nemen. Onder deze ‘Informatieplicht energiebesparing’ vallen ook de sportclubs die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Daar zit een gemiddelde sportclub ver boven.

Pilot

Omdat de overheid dat wil malen de voetbal-, hockey- en tennisbond nu samen werk van verduurzaming van de 5.000 bij hen aangesloten clubs. Eind 2017 is met zeven verenigingen een pilot gedaan.

Het doel was om te bekijken wat er nodig is om duurzaamheidsdoelen te halen. “De pilot gaf aan dat voor elke club een manier te bedenken is om energie te besparen”, zegt projectleider Micha Rots van de KNVB.

Per 1 juli informatieplicht

Uit de pilot bleek ook dat een op de drie clubs vanaf 1 juli met energiebesparing aan de slag moet. “Er bestaan subsidies om in LED-verlichting te investeren”, stelt Rots. ” Maar clubs kunnen ook geld lenen om in zonnepanelen te investeren en zodoende de energiekosten te beperken.”

“Bij clubs is de energierekening vaak de grootste kostenpost. Maar verduurzaming is doorgaans financieel haalbaar dus geen reden om niets te doen.” De overheid gaat grootverbruikers er de komende maanden op hun informatieplicht wijzen. Clubs die deze informatie vanaf 1 juli niet aan hun gemeente leveren, kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.

