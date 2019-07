Vv Potetos vlak voor groot toernooi beroofd

“Het was flink schrikken en erg frustrerend vanmorgen”, zegt secretaris Onno Kooy van vv Potetos uit Groningen stad. Toen vrijwilligers jl. zaterdagochtend de volle koelwagen openden stond er bijna niets meer in.

“Dan is het lekker weer en wil je het seizoen een beetje leuk afsluiten. En vervolgens krijg je ook nog eens zo’n diefstal voor je kiezen. Moet er dan ook nog maar bij.”

Koelwagen vv Potetos leeggeroofd

Bierfusten, frisdrank en eten voor een groot toernooi waren bijna geheel verdwenen. Maar vv Potetos miste ook een partytent en een andere tent werd bovendien beschadigd. Volgens de secretaris hebben onbekenden het slot van de koelwagen opengeknipt “en zijn zij er met de inhoud vandoor gegaan.”

Met dank aan het snelle handelen van de vrijwilligers en de medewerking van de leverancier, kon het toernooi alsnog doorgaan.

Snelle leverancier

“De vrijwilligers hebben het goed en heel opgepakt en direct een nieuwe bestelling geplaatst”, zegt Kooy. “De leverancier heeft alles vervolgens pijlsnel geleverd en daarmee hebben wij het toch kunnen redden.”

“Je het met een groep vrijwilligers keihard gewerkt en veel energie in de tijdelijke kantine gestoken”, schets de secretaris. “En dan is het lekker weer en wil je het seizoen leuk afsluiten. En dan krijg je dit ook nog eens voor je kiezen. Dat moet er dan ook nog maar even bij, denk je dan.”

Schade opnemen en aangifte doen

Toch is het weer een nieuwe klap voor vv Potetos die in 2016 de kantine verloor bij een grote brand. Op 29 juni is er eerst gewoon gevoetbald. Op 30 juni gaat het bestuur de schade helemaal opmaken en daarna aangifte doen. “Wij hebben al contact gehad met de politie gehad maar we laten het voorval eerst maar even gaan.”

