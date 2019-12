RKSV Sylvia Landgraaf zit wederom zonder tractor

Vandalen hebben op 29 december een spoor van vernieling achtergelaten bij RKSV Sylvia in Landgraaf. De inbrekers drongen via een raampje een van de kleedkamers van de club binnen en staken tevens een tractor in brand.

“Wij zijn voor het onderhoud voor een groot deel afhankelijk van de tractor die in brand is gestoken. Wij zitten nu echt met de handen in het haar.”

Kranen op gezet

In de kleedkamers moesten een aantal spiegels en het loodgieterswerk het ontgelden. De daders draaiden de kranen open wat voor wateroverlast zorgde. Zij deden tot slot hun behoefte op de vloer van de kleedruimte.

“De terreinknecht belde mij thuis”, zegt voorzitter Harry van der Wouw. “Hij zei dat er was ingebroken en dat de kranen waren opengedraaid. Daarop ben ik naar de club gereden en toen bleek er nog veel meer vernield te zijn.”

Tractor in brand gestoken

De grootste schade is buiten het clubhuis aangericht. De tractor waarmee wij de velden op het terrein onderhouden, is geheel vernield. De ruiten zijn ingeslagen en vervolgens is de tractor in brand gestoken.

“We zijn voor het onderhoud voor een groot deel van die tractor afhankelijk”, legt Van der Wouw uit. “Wij zitten nu echt met de handen in het haar.” De schade had nog veel erger kunnen zijn. “De tractor stond namelijk tegen het ballenhok geparkeerd. Dat hok had dus net zo goed in brand kunnen vliegen, net zoals de kantine.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de club met vernieling te maken heeft gekregen. Twee jaar geleden was het ook al raak en ook toen vernielden inbrekers de tractor. “We vonden uiteindelijk wel een vervangende tractor, maar die kostte ons wel 3.500 euro.”

“Dat is best veel geld voor een kleine club zoals de onze. Wij zijn maar klein dus wij moeten goed nadenken over elke uitgave die we doen. Wie verantwoordelijk zijn voor de recente vernielingen is nog niet duidelijk. Wij hebben er wel aangifte van gedaan”, zegt Van der Wouw.

