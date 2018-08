Sportclub Overdinkel dreigt effectief met camerabeelden

Bij voetbalclub Sportclub Overdinkel is voor de tweede keer in vier weken tijd ingebroken. Wederom is er gereedschap buit gemaakt. Daar had voorzitter Marco Hagmolen echt goed de balen van.

De dieven van een hoeveelheid gereedschap bij Sportclub Overdinkel hebben zich gemeld nadat de club dreigde om de beelden van de inbraak online te zetten.

Dreigement blijkt effectief

Het gereedschap dat op 19 augustus werd gestolen bij Sportclub Overdinkel, is teruggebracht. De club dreigde de beelden van de daders online te zetten, als zij zich niet voor 21 augustus 00.01 uur zouden melden. Dat dreigement bleek effectief te zijn.

Nadat er voor de tweede keer in vier weken was ingebroken bij de sportclub, was het bestuur er helemaal klaar mee. Ze besloten dezelfde methode toe te passen als de gedupeerde eigenaren van een hotel in Tubbergen.

Diefstal is schandalig

“Dit is echt schandalig want alweer is er gereedschap van de seniorenploeg van de club gestolen. Die mensen zorgen wekelijks voor het onderhoud van onze accommodatie. Waar zijn die dieven in godsnaam mee bezig”, zo schreef Hagmolen op Facebook.

Vervolgens plaatste Sportclub Overdinkel, ook op Facebook, het bericht met daarin het dreigement. En nadat dit 130 keer was gedeeld, stonden de daders op de stoep.

Een illusie armer

“Berouw komt na de zonde”, staat er boven het nieuwste bericht op de Facebookpagina van de club. “Alle gestolen spullen zijn teruggebracht en daar zijn wij als bestuur uiteraard blij mee. Maar de diefstal maakte op de club ook veel emoties los”, aldus het bestuur.

“Maar uiteindelijk hebben wij ervan geleerd, een ervaring rijker en een illusie armer. Wij gaan er nu over nadenken hoe wij ons sportpark nog beter kunnen beveiligen. Dit zal zeker gepaard gaan met een forse kostenverhoging, maar wij worden er helaas toe gedwongen”, zo besluit Hagmolen.

