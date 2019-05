Imagoschade is een flinke zorg voor HVV Helmond

De voetbalwedstrijd tussen sv Someren 14 en HVV Helmond 2 liep onlangs flink uit de hand. HVV’ers schopten minstens drie spelers van Someren. HVV voorzitter Cissie Maas vreest meer imagoschade.

Volgens een speler van sv Someren ging het mis na een gele kaart voor een HVV’er. Die kreeg na zes minuten in de tweede helft woorden met de leider van sv Someren.

Aangifte door keeper

“Die speler begon uit het niets op mij in te slaan. Hij sloeg vervolgens onze keeper tegen de grond en schopte hem in zijn gezicht.” De scheidsrechter bevestigde dat een speler gewond raakte en dat andere spelers van sv Someren tikken kregen. Hij moest het incident nog aan de KNVB rapporteren.

HVV-voorzitter Maas wilde nog exact horen wat er is gebeurd en zal de zaak dan naar de bond doorsturen. De keeper van sv Someren deed al aangifte van mishandeling. HVV Helmond zit in de maag met de vechtpartij. “Want dit levert de club weer imagoschade op”, zegt Maas.

Imagoschade

Het clubbestuur is verrast omdat dit elftal geen probleemteam is. Maar het zal spelers schorsen of royeren wanneer duidelijk is wie zich precies heeft misdragen. Door eerdere incidenten stond de vereniging uit Helmond-West er al niet lekker op. Mede hierdoor staat het ledenbestand al jaren onder druk.

De club heeft behoorlijk last van imagoschade. “Clubs kijken namelijk niet naar uit naar een bezoekje aan ons sportpark”, zo stelt het bestuur. “En ontvangende clubs zitten al helemaal niet te wachten op de komst van HVV Helmond.”

“De reacties langs de lijn zijn uitdagend, soms ook gemeen tegen kinderen of zelfs racistisch”, zegt Jurgen Strijbosch die het HVV-bestuur adviseert. “Ik praat geweld op het veld zeker niet goed, maar HVV Helmond is een multi-culturele club. De spelers moeten soms dus wel een dikke huid hebben.”

