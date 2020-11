Ik denk dat er straks veel bestuurders gaan afhaken

Ook HSV Hoek voelt de gevolgen van de coronacrisis. Voorzitter Art van der Staal verwacht dat het voetballandschap gaat veranderen. Maar hij denkt ook dat veel bestuurders gaan afhaken na de coronacrisis.

De financiële risico’s in coronatijd zijn groter bij clubs in de top van het amateurvoetbal. Geld speelt bij die clubs een grotere rol speelt dan bij de lager spelende clubs. Bij HSV Hoek zijn de geldstromen gescheiden. De sponsorstichting betaalt de spelers en de vereniging betaalt de trainers.

De betaling van trainers is na oktober stopgezet. “Dat is voor ons de enige manier om het hoofd boven water te houden”, zegt Van der Staal. Sinds het stilleggen van de competitie traint HSV Hoek ook niet meer. De sponsorstichting heeft nog geen beslissing genomen.

“De spelers zijn t/m oktober doorbetaald. Maar voor de periode daarna gaan we nog met hen overleggen”, zo laat voorzitter Nico Boussen weten. De stichting werkt met een begroting van enkele tonnen. “Op korte termijn maken wij ons nog geen grote zorgen”, zegt Van der Staal. “Maar dit moet niet te lang gaat duren.”

De voorzitter twijfelt er niet aan dat topamateurvoetbal in Hoek ook na corona mogelijk blijft. “Maar het voetballandschap zal wel veranderen. Spelers zullen met mindere vergoedingen akkoord moeten gaan. Zij zullen hier maar ook ergens anders minder gaan krijgen. Wij gebruiken veel sponsorgeld om spelers te betalen. Maar als er minder sponsorgeld binnenkomt, gaan wij spelers ook minder betalen.”

Van der Staal vindt het besturen van een voetbalclub in coronatijd lastig. Zeker met alle regels rond de organisatie van wedstrijden. “Veel bestuurders spelen nu agent of boa i.p.v. de club te besturen. Ik denk dat daarom veel bestuurders straks gaan afhaken.”

