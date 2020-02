Houdt Hoorn HVV Hollandia nou in een wurggreep?

Het tien jaar oude kunstgrasveld van HVV Hollandia in Hoorn is aan een nieuwe toplaag toe. “Als de KNVB ons veld straks afkeurt, dan hebben we een groot probleem”, stelt voorzitter Gerard Hubers.

Hubers luisterde onlangs met stijgende verbazing naar de opmerkingen van raadslid Dick Bennis . Hij wil eerst duidelijkheid over de herverkaveling van de voetbalvelden en -clubs.

Vervanging is al toegezegd

Bennis wil de aanleg van de toplaag opschorten. Eerst moet duidelijk zijn hoe de herverkaveling van de voetbalvelden en -clubs eruit gaat zien. “Maar vervanging is al toegezegd. Hoorn stelt die nu uit om HVV Hollandia tot een fusie te dwingen”, zo stelt Hubers.

De club zit te springen om een nieuwe toplaag. “Wij moeten direct na de Iron Man met de aanleg starten. Anders zijn we niet klaar voor het nieuwe voetbalseizoen”, zo vult veldbeheerder Kees Kluft aan.

Veld HVV Hollandia is platgetrapt

Kluft legt hij uit waarom het kunstgrasveld aan vervanging toe is. “Het veld is helemaal platgetrapt. Alleen buiten de lijnen van het speelveld staat het kunstgras nog overeind.”

Dat het veld versleten is, vindt Hubers niet zo vreemd. “We hebben één kunstgras- en drie natuurgrasvelden, waaronder het hoofdveld. HVV Hollandia is prestatiegericht dus bijna alle elftallen trainen drie keer per week op kunstgras. Het veld ligt er inmiddels tien jaar dus dan is vervanging een keer nodig.”

HVV Hollandia ziet niets in vertrek uit Julianapark. “Wij zitten op één van de mooiste plekken van Hoorn. Bovendien heeft voormalig wethouder Cilia van Weel met ons een eeuwigdurend erfpachtcontract afgesloten. De gebouwen alleen al zijn 1,2 miljoen euro waard.”

Er is drie ton gereserveerd

Sportwethoudster Kholoud Al Mobayed komt met een toelichting op de plannen rond de sportaccommodaties. “Goed dat zij dat doet want wij weten nu niet waar wij aan toe zijn. Het gaat ons op alle vlakken goed, behalve met de velden”, zegt Hubers.

“We hoorden dat er drie ton is gereserveerd voor ons kunstgrasveld. Neem dan een definitief besluit zodat wij verder kunnen. Een vereniging zoals HVV Hollandia zet je niet buitenspel.”

Een aantal politieke partijen steunt het voorstel om pas te gaan investeren als de discussie daarover is afgerond. Daardoor kan Hollandia straks niet meer op het eigen complex spelen en kan Hoorn de club tot een fusie dwingen.

