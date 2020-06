HVV Helmond moet nu verder zonder extra veld

Voetbalclub HVV Helmond moet het vanaf komend seizoen doen met één eigen veld. De club krijgt van de gemeente namelijk geen extra veld, zo besloot de politiek op 1 juni jl.

De Helmondse raadsleden stemden in meerderheid een motie van vier oppositiepartijen weg. Die wilden BenW de mogelijkheid van verhuur of verkoop van één veld laten onderzoeken.

HVV Helmond wil ook trainen

Begin 2017 besloot de gemeente om de sportparken van HVV Helmond en RKPVV medio dat jaar af te stoten. Maar het hoofdveld is van HVV dat van geen wijken wil weten. “Alleen een wedstrijdveld is echter te weinig, meent de club. Wij moeten ook kunnen trainen.”

Dit was op 1 juni ook het argument van de oppositie die mede op de nieuwbouw wees. En dus op de potentiële aanwas uit de wijken Helmond-West en Suytkade.

Charme-offensief

HVV startte zelfs een charme-offensief met (oud-)profvoetballers Berry van Aerle, Hans Meeuwsen en Joey Sleegers. Zij probeerden via een videoboodschap de geesten rijp te maken voor hulp voor hun oude club.

Hiervoor strikte de club ook acteur Frank Lammers nog. Maar alle moeite was uiteindelijk voor niets. De vijf coalitiepartijen wilden niet terugkomen op het besluit van 2017.

Wat nu

Het is nu dus de vraag wat er gaat gebeuren met de oudste voetbalclub van Helmond. Kan HVV Helmond blijven bestaan als het echt maar één voetbalveld heeft? En hoe lang blijft zo’n natuurveld zonder lichtmasten, in goede conditie. Hoe gaat het met de trainingen in de wintermaanden?

Ook andere clubs die op sportpark Houtsdonk spelen, moeten op zoek naar een andere accommodatie. Volgens sportwethouder Harrie van Dijk kunnen zij goed terecht in een van de wijkhuizen in de omgeving.

HVV Helmond onderzoekt meerdere opties voor de toekomst. Maar het is volgens penningmeester Mike Sleegers nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Vanaf juli beschikt de club alleen nog over een wedstrijdveld en wat stukjes gras. En de club heeft toch echt een trainingsveld nodig.

Follow @Allesportzaken