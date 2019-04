Huidfonds houdt zonnetjesweek voor (sport)kinderen

Eén op de zes Nederlanders krijgt volgens het Huidfonds, te maken met huidkanker. Het grootste risico om op latere leeftijd huidkanker te krijgen is overmatige zonverbranding als kind.

Zonnetjesweek Het Huidfonds wil de groei van huidkanker in Nederland stoppen en is daarom de campagne ‘‘ gestart.

Huidfonds wil trend stoppen

Directeur Jantine van ‘t Klooster: “Ouders beseffen niet dat hoe vaker kinderen zonverbranding oplopen, hoe groter de kans is dat zij later huidkanker krijgen. De verwachting is dat het aantal gevallen van huidkanker in de komende 20 jaar met 57% zal stijgen.”

Het Huidfonds wil deze trend stoppen. Daarom is het deze week Zonnetjesweek bij meer dan 1.500 kinderopvanglocaties. Tijdens deze week leren kinderen speels over de zon en de bescherming tegen UV-straling. Het Huidfonds wil ouders en kinderen op een positieve manier leren omgaan met huidbescherming.

Kinderen leren zich in te smeren

“Wij vinden de Zonnetjesweek belangrijk”, zegt Renate Aarts van kindercentrum Petito’s. “In deze zonnetjesweek gaan we met ouders in gesprek over zonbescherming bij hun kinderen.

Het is zó belangrijk om de kinderhuid goed te beschermen. Het is bovendien ook leuk om met de kinderen met dit thema bezig te zijn en hen te leren hoe ze zich kunnen insmeren.”

De warmere maanden zijn ook voor de sportvelden weer in aantocht. Ook daar moeten de ouders goed in de gaten houden dat hun kinderen niet te lang onbeschermd in de zon sporten.

Huidkankervrije generatie

Van ’t Klooster is blij dat het Huidfonds met de campagne zoveel mensen bereikt. “Meer dan 230.000 mensen voor zo’n belangrijke doelgroep is een fantastisch bereik. Maar tot wij de ouders van alle jonge kinderen bereiken blijft het Huidfonds doorgaan met haar missie.”

Marc Nahuys, dermatoloog en medisch directeur bij Dermicis, ondersteunt deze campagne van harte. “Ik wil graag een huidkankervrije generatie zien opgroeien. Zonbescherming moet een gewoonte zijn. Ouders moeten zichzelf en hun kinderen goed beschermen tegen zonnebrand. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.”

