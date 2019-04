HSE (Hilalsport) stapte onder de douche en reed weg

VCO is na de halve wedstrijd tegen HSE (Hilalsport) uit Eindhoven met stomheid geslagen. Toen de teams aan de tweede helft wilde beginnen, bleek HSE in de rust te hebben gedoucht en weg te zijn gegaan.

VCO-coach Mario van Berkom is niet te spreken over de manier van doen van Hilalsport. “Ik heb hier bijna geen woorden voor en vind het erg onsportief.”

Twee keer geel voor HSE

De scheidsrechter vond de eerste helft van het duel sportief. Wel gebeurde er iets dat bij HSE voor spanning leek te zorgen. “Ik gaf een HSE-speler twee keer geel. Een voor een overtreding en een tweede voor commentaar op mijn beslissing.”

“Die speler wilde in eerste instantie het veld niet verlaten. Zijn ploeggenoten en de trainer begeleidden hem uiteindelijk over de zijlijn”, aldus de arbiter. “Hierna leek er niets meer aan de hand te zijn.”

Geen goede teamsfeer

De scheidrechter heeft wel een idee over de reden van het voortijdige vertrek van HSE. “In de rust kwamen de voorzitter en trainer van HSE naar mij toe. Hij vertelde dat de ploeg niet meer verder wilde spelen. Nou fluit ik al heel lang amateurwedstrijden maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

“Het is een HSE-kwestie”, kreeg trainer Van Belkom van de tegenpartij te horen. Maar de scheidsrechter weet meer. “Het ligt aan de sfeer in het team. Die jongens komen bijna nooit trainen en de trainer probeert hen op het rechte pad te houden. De match tegen VCO blijkt de spreekwoordelijke druppel te zijn geweest.”

KNVB sanctie

Op het wedstrijdformulier staat een eindstand van 3-0. Er is niet bekend of de KNVB zal besluiten om de wedstrijd alsnog uit te laten spelen. Op het niet uitspelen staat in elk geval een sanctie. Of de KNVB deze zal opleggen is nog niet bekend.

