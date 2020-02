HRC 14 uit de brand door actieve gemeenteraadsleden

In juli 2018 viel het clubhuis van vv HRC 14 te prooi aan de vlammen. Wat overbleef was weinig meer dan een ruïne. Maar aan de uitzichtloze situatie van de club lijkt snel een einde te komen.

Raadsleden van de gemeente Maasdriel en de club hebben een oplossing. Het zou mooi zijn als het te herstellen clubhuis de functie van dorpshuis kan overnemen. Zo’n plan is haalbaar.

Twee locaties voor HRC 14

Na de fusie heeft HRC 14 moeite gedaan om één sportcomplex voor elkaar te krijgen. Want één club met twee locatie is lastig. De sportvelden in Hurwenen zijn bovendien een prima plek om woningen te bouwen.

Maar dat plan liep vast. De gemeente zou zorgen voor nieuwe velden en de club voor het clubhuis. De voorstellen van het HRC-bestuur liepen voortdurend op de gemeentelijke klippen.

De brand in 2018 maakte het er vervolgens niet makkelijker op. Voor trainingen en wedstrijden was de club nu aangewezen op de ouder velden in Hurwenen. Dat was te krap voor de 450 spelende leden.

HRC 14 ten einde raad

De club was op een gegeven moment zo ten einde raad dat de gemeenteraad het gênant vond. De raad trok de portemonnee om een adviseur in de arm te nemen. En vier raadsleden vormden een werkgroep om de vinger aan de pols te houden. En dat schoot op.

Projectleider Kees Vernooij van de club heeft niets dan lof voor hen. “En zodra de gemeenteraad akkoord gaat kunnen wij rond de tafel met aannemers. Met een slag om de arm zouden wij vanaf seizoen 2021 – 2022 op het complex kunnen spelen.

Raadslid Marinus Robbemondt: “Er is een nette oplossing gevonden. Het heeft wel lang geduurd maar het is echt mooi dat er een nieuw en duurzaam complex kan komen.”

Clubhuis en dorpshuis

Dat complex krijgt twee wedstrijdvelden met daartussen het nieuwe clubhuis. Het is nog niet bekend hoe de club de activiteiten in het dorpshuis rond de trainingen en wedstrijden gaat plooien. “Maar het moet voor iedereen werkbaar worden”, zegt Vernooij.

HRC 14 heeft weer toekomst. Vernooij: “Ondanks de brand en de fusie zijn we geen leden kwijtgeraakt. En met een nieuw complex hebben wij hen echt weer iets te bieden.”

