Veel sportclubs starten weer met lessen en trainingen. Het is belangrijk om het protocol in goed contact met de gemeente af te stemmen. Regels en beperkingen zijn namelijk onderhevig aan de bepalingen van de gemeenten.

Sportclubs gebruiken het protocol ‘Verantwoord sporten’ van de NOC*NSF als uitgangspunt. Zij werken dat uit voor de vereniging en leggen dit ter goedkeuring aan de gemeente voor.

Contact met de gemeente

Verenigingen die hun gemeente doorlopend bij de uitvoering van het protocol betrekken, bereiken meer. De handhaving van de protocollen is per regio namelijk anders. Bij de ene gemeente blijkt er meer mogelijk dan bij de andere. Houd dus nauw contact met de gemeente.

Tips voor een goed contact

Nodig iemand van de gemeente uit om op de club te komen kijken. Niet alle sporten zij op het gemeentehuis namelijk even bekend. Nodig bijvoorbeeld de burgemeester of wethouder uit om te laten zien hoe goed de club bezig is.

Maar schakel ook de hulp in van vrijwilligers bij het maken van het protocol en het voorbereiden van activiteiten. Zo creëert het bestuur een breed draagvlak en maakt het meer kans bij de gemeente. Zet de uitwerking van het protocol op de website van de club. Dat is nuttig voor de leden, de bezoekers maar ook voor de gemeente.

Verruiming openstelling

Sportbonden spannen zich op landelijk niveau in voor verruiming van de openstelling. Ook voor bijvoorbeeld de toiletten en de kantine. Het is voor sportclubs nuttig om hierover met de gemeente te blijven praten.

De openstelling van toiletten voor bij (sport)activiteiten is vaak goed mogelijk. Blijf dus met de gemeente in gesprek over deze zaken. Zo krijgt men op het gemeentehuis ook een goed beeld van de mogelijkheden.

Zodra er dan een landelijke goedkeuring komt, is een snellere goedkeuring van de gemeente ook waarschijnlijker. Het belang van goed contact met de gemeente is voor sportclubs dus groot.

