HOSV Opmeer wil van geen wijken weten

Sportclub HOSV Opmeer voelt een enorme morele druk maar houdt voet bij stuk. De gemeenteraad roept HOSV op om haar terrein in te leveren. Opmeer wil namelijk een brede basisschool bouwen.

HOSV moet het veld ruimen vanwege ‘het maatschappelijk belang’ van een IKC. “Maar de club dient toch ook een maatschappelijk belang?” stelt het bestuur verbaasd.

IKC i.p.v. HOSV

Opmeer zoekt naar een goede locatie om een integraal kind centrum (IKC) te laten bouwen. Daarvoor wil HOSV Opmeer best een veld inleveren. Maar ineens vonden Opmeer en een adviesbureau dat heel HOSV maar weg moest. Want dan zou er kennelijk pas de ruimte zijn die nodig is.

Vier bestuursleden spraken zonder succes met burgemeester Nijpels over deze zaak. “Als dit het laatste bod is van de gemeente, dan snap ik het niet”, zegt voorzitter Jan Scheltus. “De enige oplossing die Opmeer ziet is dat de club verdwijnt.”

Dictaat van de gemeente

HOSV wil zichzelf niet opheffen of fuseren met een andere club. “Iedereen vergeet dat dit onze eigen kantine is en ons kapitaal. En Opmeer wil ons met ‘een fooi’ afschepen.”

De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de club neer en dat steekt het bestuur. “Als je iets wilt oplossen moet je ergens een deur open zetten. Maar Opmeer stelt in een dictaat steeds maar één optie voor.”

Bonifatius in Spanbroek

Opmeer zoekt ruimte voor een IKC met ontsluiting en parkeerruimte. En de kantine van HOSV staat in de weg. “Wij hebben alle publieke bijeenkomsten bijgewoond”, zegt bestuurslid Scheltus. “Bij de laatste stemming vond iedereen de Bonifatius in Spanbroek de beste optie. Maar daarna kwam het adviesbureau ineens weer met ons veld op de proppen.”

Twee mogelijkheden

De bestuursleden zien wel mogelijkheden. “Misschien kunnen wij de indeling draaien zodat een kantine, kleedkamers en het speelveld aan de zuidkant komt te liggen. Dan kun je wel het IKC ontsluiten. En andere optie is kleiner IKC. Scheltus: “Het zou toch te gek zijn als het met deze oppervlakte niet lukt.”

