Hondenpoep bederft spelplezier bij Wacker de Wijk

Bij vv Wacker in Zuidwest-Drenthe zorgen dassen voor overlast op de sportvelden. Maar mensen uit het dorp laten er ook hun honden op uit. De pupillen zaten jl. zaterdag na de wedstrijd dus onder de hondenpoep.

Vv Wacker heeft het al jaren met dassen aan de stok. Die leven in hun burchten rondom het sportcomplex. De club heeft hekken met stroomdraad geplaatst waardoor de overlast nu wel iets minder is. Maar bestuurslid André Prent ziet zo af en toe dat er toch een das een opening in de omheining vindt.

“Drie jaar geleden hadden wij de ergste drie weken die we ooit met de dassen hadden. Wij zetten toen elke ochtend de lichten rond de velden aan. En we zetten de radio keihard aan om de beesten te verjagen.”

“We moesten elke ochtend tientallen gaten dichten. De laatste tijd hebben we gelukkig wat minder overlast. Maar we hopen na de aanleg van een kunstgrasveld helemaal van de dieren af te zijn”, zo stelt Prent.

Maar inmiddels bederven ook andere dieren het sportplezier. Sinds enige tijd laten mensen hun honden namelijk op onze velden uit. Op 8 februari gingen de pupillen voor het eerst na de winterstop weer het veld op. De ouders kregen hun kinderen van 6 en 7 jaar na de wedstrijd onder de hondenpoep terug.

Prent heeft de maandag daarop direct het grasveld schoongemaakt. “Wij hebben nu maatregelen genomen om te voorkomen dat honden het veld weer vol poepen. Wij controleren elke avond of mensen bij ons hun hond uitlaten. Dat doe ik samen met een aantal leden van de club.”

