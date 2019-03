Verzekeringspremie voor sportclubs vaak 30% te hoog

Sportverenigingen betalen gemiddeld 30% teveel verzekeringspremie. Dat bleek in 2015 en 2016 na marktonderzoek onder honderden sportclubs. Nederlandse verzekeraars blijken voor sportclubs namelijk dezelfde voorwaarden te hanteren als voor de horeca.

Uit wetenschappelijk onderzoek bleek al in 2007 dat de sector ‘recreatie en horeca’ een relatief hoge verzekeringspremie betaalt voor bijvoorbeeld een brandverzekering.

Bier en bitterballen

Dat was voor de verzekeraars in Nederland gek genoeg geen aanleiding om de premies voor sportclubs te verlagen. “Want een club tapt in een sportkantine toch ook een biertje of frituurt een portie bitterballen”, zo is de gedachte.

Dat klopt. In het weekend gebeurt dat in veel sportkantines door heel Nederland zelfs regelmatig. Maar de drukte in de clubkeuken staat niet in verhouding tot de gang van zaken in een professioneel horecabedrijf.

Minder dan 10%

Zo’n bedrijf heeft al gauw een grote keuken met een frituur, oven, grill, een groot fornuis, etc. etc. En niet zelden draait zo’n bedrijf 7 dagen per week, 14 uur per dag of langer. Een sportvereniging is daar in vergelijking minder dan 10% van de tijd mee bezig. Maar de club betaalt wel voor 100% dezelfde verzekeringspremie als zo’n horecabedrijf.

Sportpakket van ClubZeker

Een bedrijf zoals ClubZeker biedt clubs een sportpakket dat specifiek voor hen is ontwikkeld. Dat pakket gaat ook uit van het risico dat sportverenigingen lopen, zowel voor brand als voor aansprakelijkheid. De risico’s zijn echt veel kleiner zijn dan verzekeraars de clubs willen doen geloven. Daarom is de premie via dit bedrijf zo’n 30% lager in vergelijking met de horeca.

Betere voorwaarden, lagere verzekeringspremie

Sportclubs krijgen dus een veel eerlijkere premie. En de voorwaarden zijn prima en doorgaans veel beter dan die van de Nederlandse verzekeraars. Uit de praktijk blijkt dat sportverenigingen echt veel minder schade hebben dan horecabedrijven. Waarom zouden Nederlandse sportclubs dan 30% teveel verzekeringspremie blijven betalen?

Follow @Allesportzaken