Na maanden pandemie zien amateursportverenigingen de toekomst somber in. De inkomsten drogen op en de sportclub als ontmoetingsplek verdwijnt langzaam. Hoelang houden amateurverenigingen het nog vol?

Alleen Amsterdam telt al 66 voetbal- en hockeyverenigingen met bij elkaar zo’n 50.000 leden. Die moesten in oktober dicht voor volwassenen.

Ontredderd G-team

Westsite voorzitter Rob van der Vecht krijgt soms buikpijn van de zorgen over zijn club. En dan met name rond het G-team. “Ze zijn ontredderd en ze begrijpen niets van de coronacrisis.” Wij ontkomen dit jaar niet aan een verlies, net zoals vrijwel alle andere amateurclubs.

Voor vv TOB met bijna 700 leden geldt hetzelfde. “Wij een beetje vet op de botten”, zegt voorzitter ­Marcel Stam. “Maar dat is een keer op. We ­hebben een kleine tegemoetkoming gekregen maar daar redden wij het niet mee. Verenigingen die het nog zwaarder hebben gaan omvallen, daar kun je op wachten.”

Zelfs gezonde amateurclubs vrezen voor hun toekomst. Alle clubs missen dit jaar het grootste deel van hun kantine-inkomsten. Zij vrezen dat op langere termijn sponsors en leden afhaken terwijl de vaste lasten doorlopen.

Tering naar de nering

De pandemie raakt ook hockeyclub AH&BC. Voorzitter Marc Staal mist vooral de inkomsten uit verhuur bij grote hockeytoernooien. “Onze leden en sponsoren zijn ons gelukkig trouw. Maar de vraag is wel hoe lang dat zo blijft. Wij zetten de tering naar de nering. Onze club heeft een flink aantal hockeyers onder contract. Wij hebben hen om een salarisoffer gevraagd en in andere uitgaven gesneden.”

Groot punt van zorg

De Amsterdamse sportwethouder Simone Kukenheim deelt de zorgen van de clubs over de toekomst. “We zijn trots op onze sportinfrastructuur en willen die behouden. De sportclub is een plek waar mensen elkaar tegenkomen en naar elkaar omkijken. Wij doen er alles aan om dat zo te houden, dat is een groot punt van zorg.”

Kukenheim zegt dat ze geen enkele club laat zitten maar dat Amsterdam niet opnieuw voor huurkwijtschelding kiest. “De jeugdleden maken in het najaar namelijk wel gebruik van de velden en zalen.”

Volgens Staal kan de gemeente meer doen om clubs te helpen. De club kreeg, net zoals TOB, voor een paar duizend euro hulp. “Maar dat is op een begroting van 2 miljoen euro weinig. Vrijwel geen club in Amsterdam heeft eigen grond. De stad kan de huur voor een jaar kwijtschelden of andere hulp bieden. Ons oogmerk is niet om geld te verdienen, het is voor ons nu een kwestie van overleven. Dus gemeente, help de clubs daarbij. Iedereen is gebaat bij een rijk verenigingsleven.”

