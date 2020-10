Hoe het kleine vv JVV de corona-crisis door komt

Ook bij vv JVV in Jipsingboertange mag voorlopig geen enkel team spelen. Maar de voorbereidingen voor het jubileumfeest gaan door. “Wij vertrouwen erop dat we de coronacrisis overleven”, zegt penningmeester Appie Hulsker.

“In 2021 vieren wij ons 75-jarig jubileum. Wij bereiden een groot feest voor waarvoor al geld is ingezameld. Momenteel mag een feest absoluut niet maar volgend jaar hopelijk weer wel.”

Slechts vier seniorenteams

“Ook voor ons geldt het verbod op amateurwedstrijden. En dat raakt vv JVV zwaar want onze club heeft alleen vier seniorenteams”, stelt Hulsker. “We hebben wel een paar jeugdspelers maar te weinig om een jeugdteam te vormen. Daarom spelen zij met de senioren mee”, zegt Hulsker.

“Ik ben er niet blij mee maar heb wel begrip voor het verbod”, zegt Hulsker. “We moeten van dat virus af hoewel ik een meer regionale aanpak beter zou vinden. Nu is onze en de hele horeca wel erg zwaar gestraft.”

Kantine vv JVV weer op slot

Die coronacrisis straft ook deze kleine dorpsclub fors. Vanaf maart van dit jaar is er vele weken niet gespeeld. En onlangs moest ook de kantine weer op slot. “In september waren de inkomsten uit de kantine zo’n 800 euro. Maar nu krijgen we dus niets meer binnen en dat is een flinke tegenvaller.”

“Maar vv JVV zit niet in de gevarenzone”, zo stelt de penningmeester. “We hebben een kleine buffer, ontvangen contributies, subsidie van de gemeente Westerwolde en geld voor de reclameborden. De ondernemers achter de reclameborden zijn de club gelukkig trouw.”

We houden vol

Daarnaast vergoedt de overheid een deel van onze vaste lasten. En de club geeft nu minder uit aan energie. Dus onder de streep levert dit jaar misschien een kleine min op, maar we houden het nog wel even vol. Vv JVV heeft er in het verleden wel eens slechter voor gestaan.”

