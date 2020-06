Hoe kan een clubbestuur een gratis VOG aanvragen?

Sporten in een veilige omgeving moet vanzelfsprekend zijn. Voor elke sporter. Grensoverschrijdend gedrag kan echt niet dus werkt het Centrum Veilige Sport Nederland aan preventie. En elke club kan nu altijd een gratis VOG aanvragen.

Filmen in de kleedkamer of foto’s maken onder een hockeyrokje. Een trainer die je uitnodigt om te komen logeren of een ongepaste massage kunnen ècht niet.

Onbezorgd en veilig sporten

Elke sporter heeft recht op een veilige sportcultuur. Want je moet in je vrije tijd altijd en overal onbezorgd van sport kunnen genieten. Ook als je actief bent als vrijwilliger voor je club.

En ook jij kunt via je houding en je gedrag helpen om voor die sportieve en veilige plek te zorgen. En als het misgaat, dan staat het Centrum Veilige Sport Nederland klaar om te helpen.

Ogen en oren

Bestuurders en begeleiders zijn de ogen en oren van de sportclub. Zij kunnen altijd een gratis VOG aanvragen voor een veilig sportklimaat voor de leden. En zij voeren voor hun club preventieve maatregelen in. En als het mis gaat trekken zij aan de bel.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Als bepaald gedrag niet door de beugel kan, zijn de VCP-en hét aanspreekpunt voor sporters. Zij zorgen samen met het bestuur voor de preventie. De VCP maakt deel uit van een groot landelijk netwerk om de sport veiliger te maken.

Wij kennen elkaar hier allemaal

Veel clubbestuurders denken dat het met ongepast gedrag op hun club wel losloopt. Maar al te vaak denken zij hun trainers en coaches ‘goed genoeg te kennen’. Hoe vaak hoor je niet: “Wij kennen elkaar hier allemaal, zoiets komt bij ons echt niet voor.”

En toch kwam er ellende van want wanneer ken je iemand nou echt goed? Dus als u als bestuurder twijfelt over wel of niet een gratis VOG aanvragen? Bekijk dan dit filmpje, stop met twijfelen en doe nou maar gewoon wel!

