Hoe ga je als clubbestuur met dubieus sponsorgeld om

Bestuurders van ruim 70 amateurvoetbalclubs zien dubieus sponsorgeld, mensen die drugs aanbieden en anonieme geldschieters voorbijkomen. Zij weten vaak niet hoe zij hiermee moeten omgaan.

Dat blijkt uit een enquête van de redactie van RTL Nieuws onder 386 amateurvoetbalclubs. Amateurclubs in het hele land lijken onder invloed te staan van criminelen.

Dubieus sponsorgeld

Zo stond VVK in Groningen voor een dilemma. De club heeft financiële problemen toen een nieuwe sponsor zich meldde. Toch ging VVK niet op een aanbod in omdat sommige leden vreesden dat het om dubieus sponsorgeld ging.

Penningmeester Jan Martin Koetje wees een sponsor de deur terwijl niet eens zeker was of het om fout geld ging. “Maar als een verhaal niet door de beugel kan, dan gaan wij niet met zo iemand in zee.”

Zorgelijke signalen

Marjan Olfers vindt de signalen ook zorgelijk. “Je weet niet direct of het om dubieus sponsorgeld gaat. Maar bij zo’n signaal moet minimaal een hele grote rode vlag omhoog gaan. Voor je het weet is een club aan criminelen overgeleverd.”

Volgens Olfers is het veelzeggend dat er zo al 70 clubs zijn die open zijn over deze signalen. “Het is namelijk een lastig onderwerp waar echt niet iedereen over praat.”

Criminologe Monique Bruinsma deed ook al onderzoek naar ondermijning in het amateurvoetbal. Zij onderzocht de hoogste amateurniveaus in Noord-Brabant en Zeeland en is blij dat er nu ook een landelijk beeld is. “Clubbestuurders moeten alert zijn want de deur staat zo op een kier voor misbruik.”

Waarom willen criminelen invloed?

Er zijn meerdere redenen waarom criminelen invloed zoeken in een voetbalclub. Soms gaat het om witwassen en soms zoeken zij een beter imago. Olfers: “Als je veel geld in een club stopt die vervolgens promoveert, dan straalt dat natuurlijk enorm op jou af.”

Clubbestuurders vinden het lastig om over dit thema te praten. Een derde van de ondervraagden geeft zelfs aan nooit over criminele inmenging te praten.

Praat erover in het bestuur

Een bestuurder die liever anoniem wil blijven: “Wij hebben een twijfelachtige sponsor die alleen cash wil betalen. Maar het is lastig om daar met hem over te praten.”

Olfers benadrukt dat het juist belangrijk is dat clubbesturen dit onderwerp bespreken. Zo’n 22% van de ondervraagden gaf aan onvoldoende steun te krijgen van de KNVB, gemeente en politie. “Zij moeten clubbestuurders beter helpen om zich tegen criminelen te wapenen”, vindt Bruinsma.

KNVB nog niet overtuigd

In tegenstelling tot de experts is de KNVB nog niet overtuigd van de aard en omvang. “Wij nemen het probleem serieus en voelen ons verantwoordelijk”, stelt de voetbalbond. “Maar wij zijn geen opsporingsinstantie. Clubs die in de problemen zitten kunnen altijd aankloppen bij één van onze 18 verenigingsadviseurs.”

