Hockeytak bij HFC EDO in Haarlem van start

HFC EDO wil al jaren een hockeytak oprichten en deelnemen aan de KNHB-competitie. De club vraagt daarom bij de hockeybond een lidmaatschap aan onder de naam HFC EDO (Hockey Football Club).

HFC EDO Een hockeytak heeft bijalleen een kans van slagen als Haarlem ruimte geeft aan de aanleg van kunstgrasvelden.

Hockeytak

HFC EDO wil met hockey uitbreiden om meer leden, en met name meisjes en dames, aan zich te binden. De club wil zich bovendien profileren als trefpunt voor de buurt. De oprichting van een hockeytak beperkt volgens de club ook het tekort aan capaciteit in de regio.

Niet aan de slag

Hockey is vrijwel overal in Nederland een groeisport. Steeds meer clubs hebben echter een wachtlijst waardoor kinderen niet ‘aan de slag’ kunnen. Ook hebben zij vaak onvoldoende velden met verlichting om trainingen in het donker mogelijk te maken. Soms moeten teams voor wedstrijden zelfs uitwijken naar clubs in de regio. HFC EDO wil graag een rol spelen in de oplossing van deze problemen.

Draagvlak

Bij HFC EDO bestaat voldoende draagvlak om een hockeytak te starten. De eerste trainingen van jongens en meisjes o.l.v. gediplomeerde trainers, moeten al eind oktober starten. Deze zijn bedoeld voor kinderen uit de basisschoolgroepen 3 t/m 8. Maar ook kids in andere leeftijdscategorieën zijn welkom.

Informatiebijeenkomst

Voor geïnteresseerde ouders houdt HFC EDO op 16 oktober om 19:00 uur een informatiebijeenkomst in het clubhuis. Na afloop kunnen de ouders hun kinderen aanmelden. Dat kan overigens ook rechtstreeks via een e-mailtje.

De trainingen vinden vooralsnog op natuurgras plaats. Het bestuur overweegt om hulp te vragen aan andere clubs in de regio. De club zou bij hen graag op kunstgras trainen en de eerste oefenwedstrijdjes spelen.

