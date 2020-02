Hockeyclub Prinsenbeek zoekt garantstelling gemeente

Hockeyclub Prinsenbeek wil graag binnen twee jaar een nieuw clubhuis. De huidige accommodatie is volgens het bestuur ‘te klein en verouderd’. De club overweegt om de gemeente om een financiële garantstelling te vragen.

Hockeyclub Prinsenbeek is volgens Reinier Nederhoed van de accommodatiecommissie aan een nieuw clubhuis toe. “Het staat er al sinds 1988 en voldoet echt niet meer.”

Asbest hockeyclub Prinsenbeek

De toiletten en kleedruimtes zijn verouderd en er zit asbest in sommige delen van het clubhuis. Het pand is simpelweg te klein want de club groeide van 250 leden in 1988 naar 800 spelers.

De toename is te danken aan de aanwas van veel jonge gezinnen in de omgeving. Naast een ruimere opzet moet het nieuwe clubhuis ook een kwartslag draaien. Hierdoor moet het uitzicht op de drie speelvelden een stuk verbeteren.

Verduurzaming

“Wij willen ook graag ons hele terrein verduurzamen. Het gaat dan om een investering in LED-verlichting rondom de velden. Maar ook om zonnepanelen en een warmtepomp.” In totaal moet het nieuwe clubhuis ruim 1 miljoen euro gaan kosten.

Hoewel de vereniging financieel gezond is, moet er wat hulp van de gemeente komen voor een banklening. Het liefste via een garantstelling want de club is wel eigenaar van het pand maar niet van de grond.

De club is ook bezig om het B-veld te vervangen. Dat veld is na 18 jaar trouwe dienst versleten en zal de komende winter plaats maken voor een waterveld.

Garantstelling

“Zo’n waterveld heeft eigenschappen die het hockeyspel enorm ten goede komt”, verklaart Nederhoed. Mocht de gemeente akkoord gaan met een garantstelling, dan kan de bouw van het clubhuis al in oktober beginnen.

Het nieuwe pand zou dan voor 21 november 2021 klaar kunnen zijn. “In dat jaar bestaat de club 50 jaar. Het zou dus fantastisch zijn als wij de festiviteiten kunnen starten met het doorknippen van een lintje.”

