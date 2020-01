Langedijk pakt regie herstructurering Sv Vrone complex

Eind 2019 stopte de samenwerking tussen sv Vrone en enkele private partijen. Daarmee kwam ook het plan om het sportcomplex van de club te herstructureren, stil te liggen. De club heeft de gemeente gevraagd de regie over te nemen nu dit traject is mislukt.

Sv Vrone zoekt al jaren naar mogelijkheden en geld om het verouderde sportcomplex op te knappen. Lange tijd heeft het bestuur samen met de gemeente en geldschieters aan een plan hiervoor gewerkt. Het idee was o.a. om de grond van het complex aan de club te verkopen.

De club wilde met dit plan de gelegenheid om de voetbal- en handbalvelden opnieuw te schikken. Hierdoor zou er aan de rand en de noordkant van het complex ruimte ontstaan voor woningbouw. En door de verkoop van de grond aan private partijen zou geld vrijkomen voor de aanleg van nieuwe velden.

Ook zou de club dan de bouw van een clubgebouw met een kantine, kleedkamers en bestuurskamer kunnen realiseren. Maar het plan bleek niet haalbaar te zijn.

BenW neemt nu de regie van sv Vrone over en zal het plan in grote lijnen voortzetten. Dat geeft de club de zekerheid dat de gemeente het oude complex renoveert. En omdat de gemeente dit gebied opnieuw ontwikkelt, krijgt Langedijk de beschikking over nieuwe woningbouwlocaties.

De gemeente krijgt nu ook de mogelijkheid om de verkeers- en parkeerknelpunten rond het complex aan te pakken. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de aanpak van het project. BenW heeft de raad tevens gevraagd om budget ter beschikking te stellen voor de verdere uitwerking.

