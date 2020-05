Helmond Sport trekt de stekker uit stadion De Braak

Helmond Sport verwacht financiële problemen en stapt daarom uit de ontwikkeling van stadion De Braak. De club vindt doorgaan onverantwoord en blijft voorlopig in het oude stadion voetballen.

Helmond Sport Het besluit vanom zich terug te trekken uit stadion De Braak is ronduit verrassend.

Eindelijk starten met Stadion De Braak

De gemeente Helmond en scholenkoepel OMO wilden eind 2020 eindelijk starten met de bouw van de accommodatie. De gemeente zou 25 miljoen euro investeren, OMO legde 30 miljoen euro in voor De Braak. Helmond Sport ligt financieel al jaren aan een infuus en zou 1,5 miljoen euro bijdragen.

Wethouder Harrie van Dijk is enorm teleurgesteld. “Er heeft ontzettend veel tijd en energie in de voorbereiding gezeten. Hoeveel kosten er door de gemeente en OMO zijn gemaakt weet ik nu nog niet.”

Marjan Olfers

Helmond Sport zou in stadion De Braak 265.000 euro per jaar huur gaan betalen voor 979 m². Maar in februari 2020 luidde de club ineens de noodklok. Er zou te weinig ruimte zijn voor een gezonde exploitatie.

Terug aan de tekentafel kwamen de partijen er vervolgens niet meer uit. Om de plooien glad te strijken schakelde Helmond juridisch zwaargewicht Marjan Olfers als mediator in. Maar ook dat mocht niet baten.

Problemen waren niet te verhelpen

OMO heeft er alles aan gedaan om Helmond Sport binnenboord te houden. De hele lange zijde van stadion De Braak kon als businessruimte gaan fungeren. De club zou er dus 450 m² gedeelde ruimte bij krijgen.

Wethouder Van Dijk: “Het bezwaar van de club zat hem niet meer in het ontwerp. Geen enkele aanpassing ervan had de problemen van Helmond Sport nog kunnen verhelpen.”

Nu niet verantwoord

Helmond Sport vond het mediation traject teleurstellend. “Wij hadden er vertrouwen in dat we eindelijk in gesprek zouden kunnen gaan over de hele businesscase. Maar o.b.v. de huidige inzichten vindt het bestuur het niet verantwoord om in te stappen.”

